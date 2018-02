Lorena Arenas: "el objetivo es la medalla olímpica en Tokio"

Para Lorena Arenas, el 2018 será un año crucial en su objetivo de ganar una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio, en dos años. El ciclo de la atleta, campeona mundial juvenil en 2012 y que ya ha participado en dos Juegos Olímpicos, será dar el salto de calidad para pasar del quinto lugar en los Mundiales de Atletismo de 2017 a los puestos de privilegio.

"La prioridad este año es el Mundial por equipos en China, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a realizar en Barranquilla. Antes va a haber otra competencia en Eslovaquia, y desde ahí sigue la concentración para el Mundial", dijo a PUBLIMETRO.

La atleta pereirana empezó su preparación del 2018 de manera positiva, con un título en el Campeonato Nacional de Marcha del pasado domingo, disputado en Pitalito (Huila). En este escenario también compitieron atletas como Édier Arévalo, que a pesar del título mundial se quedó con el segundo lugar en el país.

Justamente, la presencia de los campeones mundiales ha hecho que, para la atleta, la marcha haya crecido en el país. "Ha dado muy buenos resultados, y obviamente el que abrió el camino fue Luis Fernando López. Ya está retirado, pero sigue en el grupo ayudándonos con la preparación. Ahora seguimos dando los mejores resultados para que el país sepa qué es la marcha y cómo nos va en este deporte", aseguró.

Lorena Arenas no defenderá el título obtenido en 2014 en los Juegos Sudamericanos de Santiago de Chile. "No puedo participar en todas las competencias que hay en el año. La competencia en los 20 kilómetros marcha es muy desgastante y me lo impide. Va a ir otro equipo a hacer la representación en China, y la prioridad 2018 es los Centroamericanos".

Justamente, la idea de Arenas es conseguir una medalla en Barranquilla. "El objetivo es estar entre las tres primeras. No se puede decir que vaya a ganar por haber obtenido el quinto puesto, porque tengo rivales muy fuertes, pero daré lo mejor de mí y la mejor preparación de esta competencia", afirmó.

Finalmente, confirmó que su objetivo definitivo es conseguir la medalla olímpica que no lograron López y Édier Arévalo, y que este objetivo es posible. "Estar quinta a nivel mundial es algo que está muy cerca. Estamos en esa preparación para esa meta que es Tokio 2020, y ya tengo la experiencia de haber competido en dos olimpíadas (2012 y 2016, ambas con puesto 31)".