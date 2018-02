Entrenador de Rangers: "Podemos ayudar a Alfredo Morelos a llegar al Mundial"

El entrenador del Rangers, Graeme Murty, cree que pueden ayudar al delantero Alfredo Morelos a conseguir una plaza con Colombia para jugar el Mundial de Rusia.

"No hemos recibido aún ningún contacto de Colombia, pero todo lo que Alfredo puede hacer es continuar siendo sobresaliente. Si él es el máximo goleador de esta liga, no tengo ninguna duda de que se fijarán en él", afirmó Murty.

Morelos, quien llegó el pasado verano al conjunto escocés procedente del HJK Helsinki, ha anotado 15 goles esta campaña y es el máximo anotador del fútbol de Escocia. El atacante colombiano además ha representado a su país en categorías inferiores, como la sub 17 y la sub 20, pero aún no ha debutado con la absoluta.

El club de Ibrox ha rechazado ofertas de la Super Liga China por Alfredo Morelos, y Murty aseguró que el jugador puede cumplir sus ambiciones internacionales en el Rangers. "Definitivamente podemos hacer que brille más, pero creo que esa ambición internacional es una buena manera de encender a un jugador joven como Alfredo, en el que los goles son el máximo objetivo", explicó.

"Él tendrá la oportunidad de ser exitoso aquí, pero tiene que asegurarse de que se preparará, vivirá y trabajará apropiadamente", finalizó Murty.

Más información del deporte aquí