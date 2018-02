Millonarios y Atlético Nacional se ven las caras una vez más

Pasito a pasito, la Liga Águila se acerca a sus jornadas más decisivas. Pasadas tres jornadas, los equipos son reconocibles y ya se puede dictar un juicio sobre aquellos que juegan bien y los que están coqueteando con la crisis. (El link para Ver Millonarios vs Atlético Nacional EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

La tercera jornada dejó a un Once Caldas sublime, luego de la goleada que le propinó al Deportivo Pasto, en el estadio Palogrande. El equipo de Huberth Boder no solo juega bien, sino que se da el gusto de jugar lindo por momentos. La cima no es casualidad y en su visita en Envigado pretenderá obtener la cuarta victoria al hilo.

El otro líder es Independiente Medellín, equipo que le dio un repaso a Millonarios en la tercera jornada y que buscará revalidar esa posición de privilegio en uno de los clásicos de la jornada, frente a Deportivo Cali.

En Bogotá, el alicaído Nacional estará en la lupa cuando enfrente al vigente campeón Millonarios, tras la derrota en Tunja. Patriotas le dio vuelta el resultado y lo derrotó 3-1.

El clásico de la jornada se vivirá en el estadio El Campín. Los dos equipos más ganadores de Colombia tienen cuentas frescas que saldar, desde que se midieron en la Superliga, que terminó con el triunfo de Millonarios en el Atanasio Girardot y una tensión venidera entre ambas instituciones, por la actitud de los hinchas verdolagas, los gestos de Andrés Cadavid y las declaraciones de uno y otro conjunto.

El equipo albiazul sigue contento con aquella victoria, pese a la derrota entre semana frente al Independiente Medellín. Además, el regreso de Miguel Ángel Russo al banquillo embajador hará de la noche del domingo una realmente especial. El DT fue dado de alta y no ve la hora de pararse en la línea de cal para dar indicaciones.

La ausencia de Cadavid es uno de los atenuantes con los que Russo tendrá que lidiar en su aparición. Salvo esa duda, el equipo está casi confirmado y será el mismo que viene jugando varios partidos sin pausa.

En frente, un equipo verdolaga inmerso en la confusión. Jorge Almirón ya es mirado de reojo por la opinión pública y por su propia hinchada. Su estilo no gusta, es irreconocible, y los jugadores nuevos no se asientan.

El partido estuvo condicionado por la polémica sobre si debía haber hinchas de Nacional o no, algo que al final se descartó por las autoridades distritales de Bogotá.

La última vez que jugaron en el Nemesio Camacho el juego quedó igualado en ceros, en un partido malo y en el que Almirón criticó el estado del campo de juego.

Ver Millonarios vs Atlético Nacional EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 18 de febrero

Hora: 8:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)