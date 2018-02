Junior, obligado a poner el ritmo en la ciudad musical, cuando enfrente al Huila

Pasito a pasito, la Liga Águila se acerca a sus jornadas más decisivas. Pasadas tres jornadas, los equipos son reconocibles y ya se puede dictar un juicio sobre aquellos que juegan bien y los que están coqueteando con la crisis. (El link para Ver Huila vs Junior de Barranquilla EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

La tercera jornada dejó a un Once Caldas sublime, luego de la goleada que le propinó al Deportivo Pasto, en el estadio Palogrande. El equipo de Huberth Boder no solo juega bien, sino que se da el gusto de jugar lindo por momentos. La cima no es casualidad y en su visita en Envigado pretenderá obtener la cuarta victoria al hilo.

Los tiburones a dos bandas. El inicio de campeonato del Junior de Barranquilla no ha sido fácil, más abocado a las fases clasificatorias de la Copa Libertadores (va ganando la serie 1-0 ante Guaraní de Paraguay), que a la Liga Águila.

Sin embargo, aunque con mayoría de suplentes, el equipo rojiblanco quedó a deber en las dos jornadas que disputó hasta el momento en la Liga. Tres puntos de seis posibles son poca cosecha para un equipo candidato al título.

Este domingo, ante el Atlético Huila, Alexis Mendoza volverá a poner una nómina alterna. El equipo de Neiva está urgido de conseguir puntos, que lo hagan escaparse del riesgo del descenso, ahora que Chicó y Leones no se han acomodado a la máxima categoría.

El conjunto opita, al que no le sobra nada, demostró que puede ganar mientras hace de local en Ibagué. Atlético Huila sigue de forastero mientras hacen refacciones en el estadio de Neiva, Guillermo Plazas Alcid.

Ver Huila vs Junior de Barranquilla EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 18 de febrero

Hora: 6:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)