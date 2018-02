¡Poder a poder! Jornada de impacto en la Liga Águila

La cuarta fecha es historia. A falta del juego entre Deportivo Pasto y La Equidad, de este lunes por la noche, los partidos más importantes expiraron y varias cosas siguen inmutables, otras no.

No cambia el líder del campeonato. Independiente Medellín se afianza en la cima del certamen, con puntaje ideal debido a su buen juego y cuando no, a su alma y corazón.

No cambia el mal momento de los equipos recién ascendidos, que Boyacá Chicó y Leones de Itagüí, que siguen sin saber lo que es ganar en primera división esta temporada.

No cambia el mal momento de Independiente Santa Fe, que en la Liga Águila es colero y sin un solo punto conseguido en tres partidos. Paradoja que el tren del campeonato se le va al ‘Expreso rojo’, mientras piensa en la Copa Libertadores.

No cambia el fútbol del Junior de Barranquilla, que con suplentes sigue sufriendo y no logra hilvanar una buena actuación, a pesar del buen talento joven que tiene. El Ibagué, al equipo tiburón no le sonó la flauta y se aleja de los puestos de vanguardia.

No cambia el vértigo con el que este semestre juega el América de Cali, pero que por el momento le funciona. Con jugadores veloces, los diablos vencieron a Patriotas de Tunja.

No cambia el buen rendimiento de equipos como Jaguares y Envigado en condición de local. Los sabaneros y los mandarinas hacen respetar su casa y lo hacen con autoridad, sin recibir goles en contra.

Por el contrario, cambió la fortuna del Once Caldas. El equipo de Manizales no se halló en Envigado y sufrió la primera derrota en lo que va del campeonato.

Cambió de nuevo el ánimo del Deportivo Cali, que tras la goleada 4-0 entre semana ante Boyacá Chicó, volvió a recibir un cachetazo, esta vez en el Atanasio Girardot, ante el líder del certamen.

Cambió la situación en la zona del descenso, con los triunfos de Huila, Alianza Petrolera y Envigado. Los tres se fugaron y sacaron un abismo de ventaja sobre los recién ascendidos.

Entre tanta vorágine, algunas cosas quedaron en la lupa, que se analizan en el resumen de Publimetro.

¡Dejemos así! Millonarios y Nacional no pasaron del empate en El Campín (1-1)

(Haga clic acá para ver los goles del partido)

Cuentas pendientes en el estadio El Campín. Millonarios y Atlético Nacional se encontraron por tercera vez en menos de un mes, en un partido pasado por la tensión dentro y fuera de la cancha.

Adentro, los azules tenían que suplir la ausencia de Andrés Cadavid, suspendido por los gestos realizados precisamente contra hinchas verdolagas; afuera, los aficionados del equipo paisa no pudieron asistir al Campín una vez más, por decisiones burocráticas.

El juego empezó con dominio antioqueño, a pesar de algunos nombres titulares en la formación, que sorprendieron a propios y extraños. Jorge Almirón dejó por fuera a los veteranos Alexis Henríquez y Diego Arias, aunque le brindó la confianza y la capitanía a Macnelly Torres.

Los primeros minutos favorecieron a los verdolagas, quienes insinuaron peligro y tuvieron una clara con Jeison Lucumí, que arañó Wuilker Fariñez y evitó el gol. Fue la primera del portero venezolano, protagonista de la noche.

Millonarios despertó pasado el cuarto de hora. Presionó arriba la salida del conjunto rival, provocando un error de Fernando Monetti. La asfixia que efectuó el conjunto embajador tuvo su premio en una infracción clara que le cometió a Ayron Del Valle.

El juez central no dudó en marcar el punto de cal y Juan Guillermo Domínguez transformó la falta en gol. Ventaja azul, cuando más cerca estaba Nacional. Sin embargo, a partir de allí el conjunto visitante se nubló.

El ‘Verde de la Montaña’ sintió el cimbronazo y le costó hacer pie. La reacción fue parsimoniosa, permitiendo que Millonarios se impusiera en El Campín por actitud, más que por juego. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo, de nuevo en el banquillo, no pasaban afujías hasta el momento en el que el árbitro cambió el rumbo del encuentro.

Infracción alevosa de John Duque, pero sin mala fe. Así no lo consideró Carlos Mario Herrera, quien le mostró la roja directa, ante las protestas de su compañero.

Luego de la expulsión, el partid cambió del cielo a la tierra. Millonarios tomó una postura cautelosa, metiendo a todos sus hombres muy cerca de los predios de Fariñez. Pese a eso, los de Almirón sacaban ventaja del hombre de más. Ahí sí se sintió la ausencia de Cadavid.

Mientras uno de los caudillos embajadores estaba en la tribuna, Almirón mandó al campo a su general de cuatro soles: Alexis Henríquez. El DT argentino mandó al fogón a Felipe Aguilar, al que cambió en el entretiempo.

Con ventaja numérica, Nacional se animó a pisar el área albiazul una y otra vez. El arquero embajador se erigió como figura en una y otra ocasión, pero se vistió de héroe cuando le atajó un penalti indiscutido a Dayro Moreno. El venezolano aguantó al goleador y no le comió el engaño.

Nuevo golpe al orgullo verde. Millonarios, con un hombre menos se quedaba con los tres puntos en El Campín. Sin embargo, Nacional tuvo restos para rematar el partido. Al minuto 78, los paisas alcanzaron el empate por la vía más impensada. Andrés Rentería le ganó en el aire al grandote Janeiler Rivas, cabeceando al rincón donde Fariñez no pudo ser más figura. Empate y doce minutos más para que los verdolagas se llevaran los tres puntos.

Sin embargo, con mucho suspenso, Millonarios aguantó el empate y dejó con un sinsabor a ambos conjuntos, que pudieron haberse quedado con el máximo botín, pero las idas y vueltas del partido decretó un resultado justo, pero lúgubre.

El DIM tuvo poder de convicción para dárselo vuelta al Cali (2-1)

(Haga clic acá para ver los goles del partido)

Uno de los juegos más intensos se vivió en el estadio Atanasio Girardot. La gente en gran medida acudió al escenario para apoyar al ‘Poderoso de la Montaña’, líder y con puntaje ideal hasta el momento del pitazo inicial.

En frente, un equipo azucarero renacido tras el triunfo en Palmaseca, por goleada ante Boyacá Chicó, que ahuyentó las críticas al equipo de Gerardo Pelusso por algunas horas.

El buen momento del Deportivo Cali se extendió por el primer tiempo, en el que los del Valle del Cauca maniataron al DIM y le anularon su intención de juego ofensivo. Todo pasaba por los pies visitantes en la parte inicial, sobre todo por la magia que presentaba Nicolás Benedetti.

Así se llenó de nerviosismo el equipo paisa, que en un error del zaguero Andrés Mosquera habilitaron a Ezequiel Palomeque, quien se vistió de delantero, eludió al arquero y puso el gol de la ventaja caleña.

Merecido resultado en la primera mitad, lo que obligó a Ismael Rescalvo a meter mano en el entretiempo del juego. El cambio del DT español sorprendió a propios y extraños, sentando al ídolo de la afición, Germán Ezequiel Cano, en virtud de Juan Fernando Caicedo.

El delantero ingresante, resistido por la hinchada rojiazul, no tardó en justificar el cambio y marcar el empate, a los tres minutos del segundo tiempo en el Atanasio. El empate le dio la tranquilidad al ‘Decano paisa’, que empezó a manejar los hilos del partido.

El DIM apretaba, lo que obligó a Pelusso a recalcular su estrategia. Como muchas veces prefirió el entrenador uruguayo, eligió la cautela sobre la audacia y su Cali se metió atrás.

Con mayores dificultades para superar la línea defensiva, el ‘Poderoso’ lo intentó por lado y lado, hasta que encontró el resquicio para el triunfo final, cortesía de Leonardo Castro. El exjugador del Pereira aprovechó la suya y le dio el premio a la constancia del líder, que ganó sin brillo en esta ocasión, pero con mucha actitud.

América sigue viento en popa y se ubica tercero en la tabla (2-0)

(Haga clic acá para ver los goles del partido)

Luego de su excursión por Argentina, con triunfo ante Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana, el equipo escarlata sigue de parabienes. Esta vez, con un Pascual Guerrero vestido de rojo, la ‘Mechita’ superó con autoridad y mucho vértigo a un aguerrido Patriotas de Boyacá, que esta vez no pudo hacer su juego característico.

Son dos rivales que mantendrán una rivalidad para la historia. Ningún americano se olvida de que los de Tunja fueron los que lo enviaron a la segunda categoría, allá por diciembre del 2011.

Por eso, cada gol ante los Lanceros se celebra como un tanto en un clásico. No fue la excepción el de Cristian Martínez Borja, quien culminando el primer tiempo rompió la defensa boyacense, con un zapatazo que encontró el ángulo derecho del portero.

A partir de allí, América pudo jugar al juego que mejor le cae: la velocidad. Con sus pistones en ataque, los rojos de Cali contragolpearon y le crearon un sinfín de problemas al equipo rival, vestido de verde.

En una jugada de pelota parada, Félix Micolta aprovechó los errores defensivos de Patriotas y cabeceó. El portero dejó el balón suelto y el ‘Cocodrilo’ aprovechó para poner el segundo tanto, justificado por un equipo escarlata que a día de hoy parece una Ferrari.

Santa Fe perdió con Alianza y es último en soledad del campeonato (2-1)

(Haga clic acá para ver los goles del partido)

Los dirigidos por Gregorio Pérez tienen la mente puesta en la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde lo aguardan River Plate, Emelec y Flamengo. Mientras esa es su obsesión, en la Liga Águila la pasa mal y cayó por tercera vez consecutiva, siendo el colero del campeonato, sin puntos cosechados.

El conjunto capitalino tuvo momentos para ilusionarse con una victoria, cuando un cabezazo de Rubén Betancourt abrió la cuenta, al final del primer tiempo. El uruguayo emuló a su ídolo, Edinson Cavani, poniendo adelante al ‘Expreso rojo’.

Sin embargo, los petroleros nunca bajaron los brazos y tuvieron la enjundia suficiente para dar vuelta el resultado. Primero, una falta tonta en el área cardenal permitió a César Arias anotar de penal el empate.

Alianza no se conformó con la igualdad y continuó haciéndole daño a Santa Fe en el estadio Daniel Villa Zapata. Una jugada colectiva en el minuto 78, derivó en un zurdazo de Diego Barreto, imposible para Robinson Zapata, que hunde a los cardenales en un pozo, no precisamente petrolero.

Tabla de posiciones Liga Águila 2018 tras la Fecha 4