Suplentes de Atlético Nacional obstruyeron el trabajo de fotógrafos en El Campín

Millonarios vs. Nacional no será nunca un partido más. Luego de los bochornosos hechos ocurridos en Medellín, en los que los jugadores albiazules no pudieron dar la vuelta olímpica en feudo ajeno, los ánimos se calentaron más.

Tal vez por esta razón, o por estrategia del entrenador Jorge Almirón, la rivalidad sumó otro capítulo desagradable más, cuando los jugadores suplentes de Atlético Nacional obstaculizaron el trabajo de los reporteros gráficos, que trabajaban en El Campín.

Los fotógrafos intentaron conciliar con ellos, pero estos hicieron caso omiso, a pesar de no estar calentando en la zona que dispone la Dimayor para los equipos. Habitualmente, los jugadores tienen la orden de calentar detrás de los fotógrafos, pero alguien del cuerpo técnico de la Dimayor respondió que no les servía.

Ante la negativa, los fotoperiodistas se acercaron al comisario de la Dimayor para exponerle el caso, pero este no hizo nada. La molestia continuó por varios pasajes del encuentro.

"Fuimos donde el comisario de la Dimayor y nos dijo que les estaban tirando papel y que podían calentar delante de los fotógrafos", aseguró Juan Pablo Pino, fotógrafo de Publimetro Colombia.

El partido entre Millonarios y Nacional culminó 1-1, terminando así la trilogía de encuentros que mide a los dos equipos más ganadores de Colombia, quienes deberán esperar hasta los cuartos de final o más adelante, para ver si la fortuna quiere que salden cuentas pendientes. Ojalá no sucedan episodios como este.