Medellín pondrá a prueba la recuperación del Deportivo Cali

Pasito a pasito, la Liga Águila se acerca a sus jornadas más decisivas. Pasadas tres jornadas, los equipos son reconocibles y ya se puede dictar un juicio sobre aquellos que juegan bien y los que están coqueteando con la crisis. (El link para Ver Independiente Medellín vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

La tercera jornada dejó a un Once Caldas sublime, luego de la goleada que le propinó al Deportivo Pasto, en el estadio Palogrande. El equipo de Huberth Boder no solo juega bien, sino que se da el gusto de jugar lindo por momentos. La cima no es casualidad y en su visita en Envigado pretenderá obtener la cuarta victoria al hilo.

El otro líder es Independiente Medellín, equipo que le dio un repaso a Millonarios en la tercera jornada y que buscará revalidar esa posición de privilegio en uno de los clásicos de la jornada, frente a Deportivo Cali.

En Bogotá, el alicaído Nacional estará en la lupa cuando enfrente al vigente campeón Millonarios, tras la derrota en Tunja. Patriotas le dio vuelta el resultado y lo derrotó 3-1.

El ‘Poderoso de la Montaña’ es uno de los equipos que mejor semblante muestra en el inicio del campeonato, con puntaje ideal. En el Atanasio Girardot, la imagen que deja Ismael Rescalvo y su conjunto es la de un equipo ofensivo, que al rival lo destruye con pases, triangulaciones y lo que en Brasil llamarían ‘jogo bonito’.

Lo sufrió Atlético Huila en la primera jornada, también Millonarios días atrás. Ahora, será el Deportivo Cali quien mida el nivel exhibido por el DIM, y a la vez ratifique su mejoría en el campeonato, luego de golear 4-0 al Boyacá Chicó.

Nicolás Benedetti está en estado de gracia, pero le falta mostrar todas sus condiciones en un partido grande. Ante Medellín, el joven mostrará una prueba de carácter, sabiendo que los ojos de José Pékerman estarán posados en él para una eventual convocatoria de marzo.

Ver Independiente Medellín vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 17 de febrero

Hora: 6:00pm

Canal: Canal RCN (Haga clic acá para ver la señal online)