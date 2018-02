La razón por la que Teo Gutiérrez estaría vetado de la Selección

Teófilo Gutiérrez tiene un gran talento. El ídolo de Junior de Barranquilla y mundialista en Brasil 2014, es uno de esos jugadores que poco abundan en el fútbol, menos en el colombiano.

En la Selección Colombia, ningún jugador tiene características similares a las de Teo, lo que le da un plus de cara a meterse a la lista definitiva de la tricolor para Rusia 2018.

Sin embargo, esas virtudes se ven empañadas por su comportamiento individual. En el último semestre, el escándalo del que habló toda Barranquilla, en un supuesto affaire con la mujer de su compañero Roberto Ovelar, lo dejó mal parado.

Ahora, es el periodista Iván Mejía que ha filtrado que Gutiérrez no cae bien en el plantel de la Selección Colombia, por un problema o desencuentro que tiene con James Rodríguez.

En el programa El Pulso Del Fútbol, Mejía reveló que recibió la información de una buena fuente, que los seleccionados no quieren en lo personal a Teo y que le habrían bajado el pulgar a su convocatoria para el Mundial.

“Me contaron que Teo no gusta entre los jugadores. No hay buen ambiente entre los jugadores. El problema es que con Teo tuvo un problema James y a partir de ahí se complica el tema”.

Su coequipero en el programa, César Augusto Londoño, creyó que Mejía hablaba de los problemas que tuvo Teo con sus compañeros en el Junior, confundiendo al capitán de la tricolor con su tocayo, James Sánchez, con quien se dice que Gutiérrez también tuvo un lío de amores con la pareja de este.

No obstante, Mejía replicó y dijo que él se refería al ambiente en la Selección y no al Junior. Además, añadió que el cuerpo técnico también le ha soltado la mano a Teo, disgustado con sus actitudes.

“No, no, no, Teo no es un hombre que guste, ni en el cuerpo técnico. Tiene actitudes que no, pero de que es un gran jugador, es un gran jugador”.

La lista preliminar de la Selección Colombia se conocerá los primeros días de mayo, con 35 jugadores integrándola. La lista tendrá un corte definitivo a 23, quienes son los que disputarán el campeonato de Rusia 2018. Lo que parece una fija es que Teo no estará, no lo quieren.