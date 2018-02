Nacional, con puntaje ideal, obligado a jugar bien ante Patriotas

Juego. Es lo que se le exige al club verdolaga. Los paisas tienen 6 puntos de 6 disputados, pero ni en Ibagué, ni en el Atanasio, mostraron el fútbol que su presupuesto le exige. (El link para Ver Patriotas vs Atlético Nacional EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

Jorge Almirón no dio en la tecla y en cada partido oficial que tuvo esta temporada no repitió alineación. Ahora, tampoco lo hará. Macnelly Torres, quien finalmente se quedó en el club verdolaga, no estará en el juego de Tunja y se presume que tampoco en el clásico ante Millonarios, el próximo domingo.

Tampoco estarán disponibles los últimos refuerzos, Rafael Delgado y Reinaldo Lenis. Ambos se ponen a punto y lo más probable es que debuten cuando los paisas jueguen en condición de local.

Quien sí podrá hacer su debut oficial es Omar Pérez, para el conjunto de Patriotas. Los boyacenses dejaron una grata impresión en las dos primeras fechas, con triunfo ante Santa Fe y derrota inmerecida con Millonarios.

Ahora, el equipo de Diego Corredor se estrena como local y el DT se debate sobre sí pone al jugador argentino, o sigue con los que tan buen semblante le dieron al equipo.

La jornada del jueves se completa con los juegos Equidad-Bucaramanga, en el estadio de Techo; y Once Caldas ante Deportivo Pasto, en Palogrande.

Ver Patriotas vs Atlético Nacional EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 14 de febrero

Hora: 8:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)