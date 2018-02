Mamá de Falcao se 'sacó la espinita' con Iván Mejía por comentario de hace año

El tiempo le dio la razón a Radamel Falcao García. Uno de los jugadores más queridos por los colombianos recuperó su mejor estado de forma, luego de un par de años en el que las cosas no le salieron en lo deportivo.

Tras la fatídica lesión que sufrió en 2014 y que lo marginó del Mundial de Brasil 2014, cuando actuaba para el Mónaco, el ‘Tigre’ actuó dos temporadas en la Premier League, una en el Manchester United y otra en el Chelsea. Esos fueron los dos peores años del delantero, desde que debutó con River Plate.

Algunos, incluso lo trataron de exjugador. Es el caso de Iván Mejía, uno de los periodistas deportivos más afamados del país, que se animó a criticar las decisiones del samario, que para él antepuso lo económico a lo deportivo.

“A mi Falcao me parece un exfutbolista. Los movimientos de él… no sé. Me parece como si ya hubiera pasado. Falcao tendría que pensar en que debe dejar de ganar millones y millones para darle a su iglesia y que él no es el gran contribuyente de su iglesia, que afortunadamente es un tipo generoso con su iglesia”, dijo en su momento Mejía.

El cronista fue uno de los primeros en admitir que se equivocó, luego de que el ‘Tigre’ recuperara su nivel y guiara al Mónaco al título de la Liga de Francia, contra el todopoderoso PSG.

Sin embargo, la mamá del futbolista, Juana Carmenza Zárate, no olvidó. La progenitora del máximo goleador en la historia de la Selección Colombia, concedió una entrevista a RCN y aprovechó para recordarle a Mejía sus palabras y su posterior equivocación.

“Se le vino un país entero al señor Iván Mejía porque él en su particular forma de ver las cosas, y en su particular forma de decir las cosas, pues dijo algo que no agradaba al público seguidor de Falcao. A la fanaticada que tiene Falcao, que es muchísima. En el país un 90, 95 por ciento, está con Falcao. Él dijo algo, a lo mejor la forma no fue la mejor. Pero él dijo una verdad, una verdad que ante los ojos de los hombres y ante las circunstancias, y ante las realidades y ante las experiencias, eso tendría que ser así como lo dijo el señor Iván Mejía. Pero al señor Iván Mejía se le olvidó que la vida de Falcao la maneja Dios”.

Fiel a su fe, Juana Zárate aclaró que no existe rencilla alguna, sino todo lo contrario. Incluso, avisó que Falcao y Mejía se deben una charla amigable, porque no consideran la crítica como ‘mala leche’. La conversación podría darse en los meses venideros.

“Siempre he defendido a Iván Mejía en ese sentido. Y por ejemplo yo he hablado con Falcao y me dijo: ‘Mami, el día que yo tenga tiempo yo voy y saludo a Iván Mejía porque él es objetivo y mira las cosas desde fuera. Nosotros las miramos desde el punto de vista interno. Lo que es la palabra de Dios’”.

Falcao continúa recuperándose de una lesión muscular que sufrió en el duelo ante Lyon. Se espera que el retorno del ‘Tigre’ se produzca en la primera semana de marzo, cuando los del Principado reciban al Bordeaux, pero sabiendo que el gran objetivo es Rusia 2018.