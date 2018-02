La verdadera razón por la que Macnelly se queda en Nacional y Botero se va

Nacional vive horas turbulentas. La derrota en la Superliga, con los golazos de Roberto Ovelar, no fue lo único que agitó las filas del club verdolaga.

En la organización del club hubo y habrá cambios sensibles, como la continuidad de Macnelly Torres y la salida de Andrés Botero de la presidencia de la institución. Ambos hechos habría estado conectados, según reveló Iván Mejía.

El periodista deportivo afirmó en El Pulso del Fútbol que los dueños del equipo, la Organización Ardila Lulle, fue la que frenó el fichaje de Macnelly Torres por Santa Fe y a la vez le costó el puesto como presidente a Andrés Botero.

Según el periodista, el exdirector de Coldeportes aprobó la salida del jugador y le dio vía libre a otro ejecutivo de la institución paisa, Mauricio Navarro, de decirle a Torres que no contará para el equipo ni para Jorge Almirón.

A partir de allí, Macnelly se puso en búsqueda de un equipo, pero las ofertas no fueron satisfactorias. Luego de que el futbolista ejerciera presión para jugar con Independiente Santa Fe, el más firme pretendiente en hacerse con él, Nacional aceptó negociarlo pero a punto de ejecutarse la transferencia, se organizó una reunión extraordinaria con la presencia de la familia Ardila.

“En reunión de junta directiva, me enteré, el doctor Ardila y su gente dicen “no le podemos vender a Macnelly a Santa Fe, ellos tienen un buen equipo, con tres volantes de marca, pero no tienen talento. Si se lo damos armamos al enemigo, no tiene sentido. Que Macnelly se quede aquí y luego tomamos la decisión. Eso le cuesta el puesto a Botero, quien fue quien le dio la orden a Navarro”.

Mejía añadió que esa información no la confirmarán desde el lado del club, por un pacto de confidencialidad que impone la Organización Ardila Lulle en sus empresas (Postobón, RCN, Los Coches, La República, etc…), por lo que Botero no podrá decir nada en público.

En las últimas horas se conoció que Andrés Botero presentó su renuncia al cargo ejecutivo e incluso se dice que Juan David Pérez, exejecutivo de Bancolombia y la Andi, sería su reemplazante.

Por el momento, Almirón no avisó si contará con Torres en los próximos partidos o no.