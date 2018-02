Iván Mejía dio su controversial opinión sobre la ola de acoso sexual

Iván Mejía le tomó el pulso a un tema que está de moda: acoso sexual. El periodista deportivo plantó su posición sobre la ola de escándalos que se han destapado en los últimos meses y cree que se está exagerando al respecto. (El Programa de El Pulso del Fútbol 7 de febrero lo escucha más abajo)

Aprovechando el tema de la polémica en Barcelona, en la que el futbolista del Espanyol, Sergio García, habría tratado de racista a Samuel Umtiti en el derbi, Mejía hizo su comentario. El jugador perico reveló que su cuñado es el delantero colombiano John Córdoba, hoy en el Colonia de Alemania.

Tras el tema, el cronista evitó hablar de la belleza de la pareja de Córdoba, no emitiendo comentario sobre las mujeres de futbolistas, por temor a que lo trataran de acosador.

“No digo nada más sobre sí está muy bonita o no está muy bonita, ustedes mírenla y juzguen, porque ahora estamos en que si uno le dice a una mujer “qué linda estás”, es acoso sexual. No quiero que me digan ni “viejo verde”, ni “acosador”, ni que me cojan en las redes las feministas a volverme nada”.

Mejía compartió programa del ‘Pulso del Fútbol’ con Rafael Villegas, ante la ausencia de César Augusto Londoño por estos días. A él, le siguió exponiendo su postura sobre el acoso sexual.

“¿Usted no ha visto lo que se ha vuelto? Terrible. Rafael, vas por la calle y pasa tremendo monumento de mujer, una exaltación a la belleza del creador, nos hizo unos seres, unas mujeres divinas. Uno se voltea a verla, a contemplarla en todo su espectáculo, por delante, por detrás, ese monumento a la creación (te dicen) eres un acosador sexual”.

El periodista de Caracol y de WIN Sports concluyó su postura pidiendo que no desaparezca el piropo a las mujeres.

“Estamos en un tema en que todo es acoso y feminismo. Ya no se les puede decir ni “bonitas”. Las mujeres debieran sentirse plenamente satisfechas cuando los hombres en buenos términos le dicen “cómo estás de linda, qué bien vestida te ves", eso no es un acoso sexual, eso es un piropo. No puede desaparecer de la faz de la tierra el piropo”.

Durante 2018, Mejía dejó de recomendar parejas de futbolistas que se destacan por su belleza. En años anteriores, trataba de recomendar una modelo asociada al fútbol cada día o cada semana, pero los tiempos han cambiado.