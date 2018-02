La novela de Macnelly Torres está llegando a su punto final

¡Qué culebrón! La novela de Macnelly Torres demoró en generar rating, pero en los últimos capítulos del mercado de pases se disparó su audiencia. Lo que pareció quedaba en la nada, cuando Jorge Almirón lo usaba en partidos amistosos, tuvo un punto de quiebre horas antes de disputar el juego de ida de la Superliga.

El entrenador argentino decidió marginarlo y cara a cara le dijo que no iba más con la camiseta verdolaga. La sorpresa no solo fue en el jugador, sino también en los dirigentes. Macnelly valoró la franqueza de Almirón, culpando a los dirigentes de su situación y de no facilitar una salida a otro equipo.

Al día siguiente, los mercados en Argentina y México cerraron, reduciéndole las posibilidades al volante multicampeón con Nacional. En ese momento, aparecieron pretendientes locales viendo en ‘Mac’ una buena opción para reforzar su plantilla.

El mejor galán en esta situación fue Independiente Santa Fe. Los cardenales encontraron en Torres al reemplazante ideal del amor de toda la vida, Omar Pérez. Así, fueron acortejando al jugador de selección, hasta conseguir el sí.

Pero la novela no tenía conclusión tan sencilla. Atlético Nacional, como marido que no quiere dar el divorcio sin quedar con algo a cambio, aseguró que prefería que el jugador se marchara al exterior antes que reforzar a un equipo directo a la Liga Águila.

“Preferimos que si se va, vaya al exterior. No lo vamos a feriar. Él es importante, habría que hablar con él para que reconsiderara. Si se habla con Almirón, se cambiaría el tema para que se quede. Tendría que hablar con el profe y amoldarse a ese tipo de juego”, afirmó Andrés Botero, presidente verdolaga.

Ante la negativa, a Macnelly no le quedó otra que pronunciarse para forzar su salida. Desde la vereda santafereña, Gregorio Pérez confesó su ‘amor’ por el volante, pidiendo de manera pública que quiere sí o sí al jugador en las filas cardenales.

“Le pedí a César Pastrana a Macnelly Torres. las características de Macnelly nos posibilitan pensar en otras alternativas de la mitad de cancha hacia delante”.

En las últimas horas, ante el pedido del jugador y la insistencia de Santa Fe, el club paisa habría entendido que no sirve de nada interponerse en la unión entre Macnelly el equipo cardenal, que al parecer se va a dar.

Los capitalinos están dispuestos a poner dinero por el traspaso de Macnelly Torres, a la vez que los verdolagas bajarían sus pretensiones económicas. En las últimas horas de la tarde ambos clubes se acercaron y el fichaje parece inminente.

La novela de inicio de año está a punto de terminar, con los hinchas de uno y otro equipo expectante por su desenlace. Sin embargo, aún queda algún capítulo por escribir y podría darse este sábado, cuando Nacional y Santa Fe choquen en el Atanasio. Allí, la historia podría llegar a un final feliz, o termine como una historia de esas en las que nadie quede contento.