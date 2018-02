¿Qué tan grave es la lesión de Falcao García?

Gran victoria. Luchamos ante un resultado adverso, le dimos vuelta y lo logramos. Frente a mi salida del campo, Gracias a Dios no es nada grave y estoy a la espera de los estudios. /// Great victory, we had to work hard because the negative result. We finally did it. 💪🏽. Thanks God I’m fine and just waiting for medical examination.

A post shared by Falcao (@falcao) on Feb 5, 2018 at 5:36am PST