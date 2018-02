Periodistas argentinos se la montaron a futbolista colombiano por violento

Los jugadores colombianos son apetecidos en Argentina. Desde la época dorada de los cafeteros en Boca Juniors y River Plate, cada libro de pases viajan decenas de futbolistas a buscar fortuna en territorio gaucho.

Sin embargo, a no todos los tienen en buen concepto. Durante el fin de semana, el periodismo de aquel país criticó las condiciones de Oscar Cabezas, exfutbolista de Patriotas de Tunja, hoy en Rosario Central.

El defensor fue protagonista del partido entre los Canallas y Unión de Santa Fe, con victoria rosarina, pero de lo que todo el mundo habla es de la excesiva violencia del colombiano.

En la primera jugada, el defensor entró con vehemencia ante el delantero Lucas Gamba, sacándolo del partido. Desde Argentina indican que el rival sufrió fisura en dos de sus costillas tras el golpe.

Otra jugada polémica se presentó minutos después, cuando el colombiano atropelló de forma alevosa a Rodrigo Gómez, con tan mala suerte que él fue el más afectado. El colombiano no vio ni la tarjeta amarilla.

Este par de jugadas desató la furia del relator del encuentro en FOX Sports, Gustavo Cima. El narrador, quien casi siempre luce tranquilo, no titubeó en decir que el colombiano no podía jugar más al fútbol, porque pone en riesgo a sus rivales y a su propio físico.

“No puede seguir en la cancha este jugador. No puede jugar así Cabezas. No puede seguir en la cancha este muchacho. No puede jugar al fútbol, con todo respeto lo digo. No quiero ser hiriente pero así no puede jugar. No es fútbol lo que está haciendo”.

¡TREMENDO GOLPE!#SuperligaxFOX | Óscar Cabezas fue de manera imprudente a disputar una pelota con el 'Droopy' Gómez y el colombiano cayó muy mal pic.twitter.com/B3iZdGCs7H — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 3, 2018

La polémica continuó y este lunes el conductor de uno de los programas más vistos en Argentina, Estudio Fútbol, que se emite en TyC Sports.

Gastón Recondo dejó entrever que algunos futbolistas colombianos son malintencionados, haciendo referencia a la jugada de Cabezas y comparándola con la de Camilo Zúñiga frente a Neymar, en el Mundial de Brasil 2014.

“Lo de Cabezas es gravísimo. Dos costillas fracturadas y al jugador no se le dice nada. Bueno, en un Mundial Zúñiga le pegó el mismo rodillazo a Neymar y qué le dijeron, “nada, jugá”, y Neymar camina de milagro. Al muchacho de Central tendrían que suspenderlo por 99 años”.

Desde Rosario Central dijeron que hablarán con el jugador para que baje las revoluciones, pero la prensa prefiere no verlo más en las canchas argentinas. Ojalá no piensen eso de todos los colombianos.