Falcao abandona el campo ante el Lyon por una lesión

Otra vez no, por favor. Dios no puede ser tan injusto con Radamel Falcao, a pocos meses del Mundial de Rusia 2018. Cada partido es una prueba de fuego para el colombiano, no solo por su racha goleadora sino más que nada rogando porque no se lesione. (Las versiones sobre la Lesión de Falcao ante el Lyon están más abajo)

En el duelo ante el Olympique de Lyon, clave para el acceso a la próxima Champions League, el ‘Tigre’ era una de las figuras del partido. Radamel puso el 2-2, levantando una desventaja de dos goles en un juego en el que se quedó con un jugador menos, en el primer tiempo.

Sin embargo, a los diez minutos del segundo tiempo, Falcao se marchó del campo de juego por una dolencia. El samario recibió una infracción por un rival, pero no pareció grave.

Las informaciones que vienen desde Mónaco no concuerdan si su salida se debió a una fatiga muscular (lo más probable), o a un golpe en la rodilla. El jugador se sentó en el banco de suplentes y se le practicarán estudios en las próximas horas. Estaremos atentos.

