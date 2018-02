¡Súper Bola! Volvió a rodar el balón de la Liga Águila, con varios equipos en deuda

Un espectáculo. Si los yanquis deliran con el Súper tazón, el concierto de medio tiempo de Justin y un estadio repleto en Minnesota, acá en Colombia los fanáticos también festejaron con el regreso del fútbol criollo.

No serán los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero los de Tunja dieron la gran campanada de la fecha uno. Por momentos, Cali, Junior y Nacional jugaron más al fútbol americano que al ‘soccer’; mientras que el DIM y el América le dieron argumentos a sus hinchas para soñar con el anillo de campeón, a final de semestre.

Millonarios por fin marcó gol y rescató empate en Tunja (1-1)

(Haga clic acá para ver los goles del partido)

Luego de una pretemporada en la que el campeón colombiano no pudo anotar goles, sumado al juego de ida de la Superliga que culminó 0-0, los albiazules por fin rompieron la racha y con ese tanto rescataron un punto del estadio La Independencia, ante Boyacá Chicó.

Aunque tuvo el control del juego, la derrota para los embajadores estuvo cerca, luego de que Chicó se fuera adelante con un cabezazo de Diego Valdés. Los ajedrezados mostraron mucha garra y al final merecieron algo más.

Sin embargo, en un descuido local Millonarios empató y así pudo robar un punto de una difícil plaza, mientras piensa en la Superliga, en la que definirá un título ante Nacional, el próximo domingo.

Continúa el divorcio de Santa Fe con su hinchada (0-2)

(Haga clic acá para ver los goles del partido)

No estuvo presente Omar Pérez, pero el morbo estuvo en la tribuna. El simpatizante cardenal no le perdona a su equipo la derrota en la final ante Millonarios y el reconcilio no fue posible en el comienzo de la Liga, frente a Patriotas de Boyacá.

Los Lanceros se mostraron sólidos y picantes a la contra, marcando el primer gol con Diego Álvarez, que sigue mojando a pesar de su edad. En desventaja, el ‘Expreso rojo’ nunca sufro descifrar el jeroglífico para merecer el empate.

Las pocas jugadas de gol que generaron no fueron lo suficientemente claras para igualar la contienda, por lo que la posesión del balón cardenal fue inerte. Cerca de los minutos finales, Patriotas puso la estocada final, cortesía de Iván Rivas.

La gente se marchó disgustada de El Campín, sabiendo que la herida con su equipo sigue abierta. El jueves, Santa Fe podrá limpiar un poco la llaga con su gente, cuando reciba al Deportivo Táchira, en eliminatoria que aventaja 3-2. Si pierde, será limón a la piel abierta.

Tolima puso la música en Ibagué, pero Nacional fue quien bailó (0-1)

(Haga clic acá para ver el gol del partido)

Los verdolagas siguen en la búsqueda de encontrarse consigo mismo. Por lo pronto, el juego que aspiran sus hinchas y su entrenador no aparece y en el Manuel Murillo Toro tampoco se vio.

El equipo Pijao dominó las acciones del encuentro, exigiendo a la defensa paisa en varias ocasiones. El arquero Fernando Monetti fue titular por primera vez y no le pesó el buzo que dejó Franco Armani, siendo una de las figuras del juego.

Cuando el equipo de Alberto Gamero estaba para el gol inicial, Nacional encontró espacios y pudo irse en ventaja, con una buena definición de Andrés Rentería. El cuadro paisa tuvo toda la contundencia que no ostentó su rival en la tarde-noche tolimense.

Tras la ventaja, el Verde pudo conservar la ventaja sin pasar tantos sobresaltos como en la primera mitad, haciéndose dueño del balón.

Atlético Nacional será anfitrión de Millonarios el próximo miércoles, en el partido de vuelta de la Superliga, que marcha 0-0 tras el empate en El Campín. Puede ser el primer título de Jorge Almirón al frente de los verdolagas, pero seguirá en deuda con el juego.

Junior quiso guacherna, pero apenas fue carnavalito (1-0)

(Haga clic acá para ver el gol del partido)

El equipo barranquillero rescató la victoria sobre la hora ante Bucaramanga, con un gol del ‘pelao’ Luis Díaz. El conjunto barranquillero no jugó bien, en un estadio Metropolitano semivacío.

Sin Teófilo Gutiérrez en el campo por lesión, Alexis Mendoza optó por cuidar a la mayoría de sus titulares, de cara al juego de vuelta de Copa Libertadores frente a Olimpia. Los suplentes y algunos debutantes la pasaron por momento mal, ante un audaz equipo leopardo.

Quien vio minutos por primera vez con los rojiblancos fue el delantero uruguayo Jonathan Alvez. El ‘Pájaro’ mostró cosas interesantes, pero todavía le falta para ser aquel que se vio en Barcelona de Guayaquil.

El próximo jueves, Junior está obligado a dar vuelta la papeleta ante Olimpia de Paraguay, que lo venció por la mínima diferencia en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.

Al Deportivo Cali le faltó azúcar en su debut de Liga (0-0)

El verde del Valle del Cauca no levanta. La expectativa que despertaron los refuerzos azucareros, junto a la contratación de Gerardo Pelusso como entrenador, no fue correspondida. Cali se mostró espeso y al final no pasó del agrio empate contra el equipo naranja.

José Sand impuso presencia, pero no hizo la diferencia. Con el pasar de los minutos, la joven defensa de Envigado anuló al goleador de la última Copa Libertadores, quien tuvo que irse sustituido.

Una vez más, el mejor del conjunto de Palmaseca fue el juvenil Nicolás Benedetti, quien impuso peligro con su hábil pierna derecha. El joven, al que sigue de cerca José Pékerman, se convirtió en lanzador para los delanteros caleños. Sin embargo, de cara al gol no fueron eficaces.

América hizo su primera diablura en condición de visitante (1-2)

(Haga clic acá para ver los goles del partido)

Los escarlatas le dieron la bienvenida oficial a Leones de Itagüí a la máxima categoría del fútbol colombiano. Sin embargo, no se tornaron nada corteses con los nuevos inquilinos.

El equipo de Jorge Da Silva planteó un sistema muy ofensivo, con cuatro jugadores que fácilmente podrían ser centro delanteros. Sin embargo, la paradoja fue la falta de eficacia en el primer tiempo.

Los rojos se cansaron de insistir ante el área de Leones, pero solo fue hasta que Cristian Martínez Borja remató de derecha, que el marcador se abrió. Pareció que a partir de allí llegarían varios goles consecutivos, pero los locales reaccionaron.

El único argumento de los antioqueños fue la pelota parada y por allí llegó el empate. Jeison Medina ratificó lo que mostró el año pasado en el ascenso y convirtió el primer gol de la franquicia en el FPC. El ímpetu de la igualdad hizo que Leones se envalentonara e incluso pudo haberse ido en ventaja, al término del primer tiempo.

En la segunda mitad, el partido fue más equilibrado. La paridad se interrumpió con un apagón en el estadio Ditaires, que retrasó el encuentro por 40 minutos. Cuando la luz volvió, América recuperó el brillo y marcó la ventaja en un doble cabezazo en el área, que definió Danilo Arboleda.

El 2-1 fue suficiente para que los Diablos se llevaran los tres puntos a Cali, dejando una buena imagen, distinta al equipo que peleó el descenso el año anterior.

Medellín fue un Ferrari ante un complicado Huila (3-0)

(Haga clic acá para ver los goles del partido)

El campeonato se abrió en el Atanasio Girardot, con un equipo poderoso tan vertiginoso, como lúcido. Desde el principio, el DIM impuso condiciones ante unos opitas tímidos.

Los nuevos refuerzos del equipo paisa, junto a las órdenes de Ismael Rescalvo, funcionaron a la perfección. Por izquierda, Mauricio Gómez se erigió como el mejor jugador del partido, gambeteando y a la vez asistiendo a los goleadores de la noche: Juan Fernando Caicedo y el ídolo pródigo, Germán Ezequiel Cano.

El argentino marcó el primer gol de la Liga Águila, volviendo con todos los honores de su paso por el fútbol mexicano. Por su parte, Caicedo cambió pitos por aplausos con su doblete.

Andrés Ricaurte fue otro de los que se destacó en el mediocampo, con pases quirúrgicos que le dieron la claridad necesaria a los veloces ataques del Medellín. El Poderoso pinta bien e inició con pie derecho.