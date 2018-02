El médico de Miguel Ángel Russo explicó la situación de su enfermedad

El médico de Miguel Ángel Russo, Carlos Castro, adelanta el tratamiento al entrenador de Millonarios en la Fundación Santa Fe por la infección urinaria que lo llevó a su hospitalización el pasado martes. En diálogo con el noticiero Red Más Noticias, el galeno explicó el tratamiento que se le lleva a cabo.

"Se ha aislado la bacteria, se le están dando los antibióticos que el médico infectólogo ha considerado pertinentes", aseguró Castro a Red Más Noticias, que también añadió detalles de la posible incapacidad de Russo. "En general son unos ocho a diez días, pero la evolución es la que determina cuánto tiempo estará hospitalizado".

Según esto, es poco probable que el argentino llegue a dirigir a Millonarios en la vuelta de la Superliga Águila contra Atlético Nacional, el próximo miércoles en Medellín.

El médico de Miguel Ángel Russo también habló de la reacción de su paciente a los cientos de mensajes que ha recibido del mundo del fútbol, en especial, por los equipos competidores. "Hemos estado recibiendo toda la solidaridad de la hinchada en Colombia, eso lo revitaliza", aseguró el galeno.

Para el técnico argentino, ha sido una sorpresa muy grande recibir todo el apoyo de los colombianos y argentinos. "Él me decía yo no sabía que me quisiera tanto la gente, eso le llena el espíritu y lo ayuda a salir adelante con esa enfermedad", dijo.

Russo había hecho este agradecimiento entre lágrimas el pasado lunes, a su llegada a Bogotá. "Con amor se cura todo", aseguró el entrenador que llevó a Millonarios el pasado mes de diciembre a su estrella 15.