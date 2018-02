La ida de la Superliga se va en ceros y le ayuda a Nacional

Un partido muy flojo fue la ida de la Superliga Águila entre Millonarios y Atlético Nacional. En un Estadio El Campín que no se llenó, la idea de un duelo muy emotivo falló en su ejecución, con un 0-0 y pocas opciones en el arco que demuestra la falta de ritmo de ambos equipos. El equipo 'verdolaga' recibirá el próximo miércoles con la ventaja de la localía la vuelta de este torneo.

Millonarios empezó con fuerza y tratando de acabar desde el principio con los miedos. En el minuto 10, Santiago Mosquera remató una llegada de la banda derecha en 5.50, el balón rebotó en un defensor y le cayó a Roberto Ovelar, que terminó lanzando el balón a las nubes.

A pesar de este primer ataque, el primer tiempo estuvo muy complicado para el equipo 'embajador', que tuvo un ataque pobre y mucha imprecisión en el arco de Cristian Vargas. Nacional, por su parte, fue muy torpe con los pases y cedió la posesión del balón, con un desempeño brillante de John Duque para cerrar la salida de Dayro Moreno y Jeison Lucumí, y tratar de generar jugadas en el arco.

En los minutos finales del primer tiempo, el local trató de conseguir un gol que le diera la ventaja, con la acción de Ayron del Valle: un remate desde la esquina del área se estrelló en el horizontal en el minuto 41. Los últimos 5 minutos de esta mitad fueron los mejores para el equipo 'embajador', que tuvo un par de opciones más pero no pudo generar juego.

En el entretiempo no hubo cambios, pero rápidamente Nacional se repuso. El técnico argentino Jorge Almirón selló el hueco que había dejado en la derecha Edwin Velasco con el debut de Diego Braghieri. Esto, y la salida de Raúl Loaiza por Gonzalo Castelani, cambiaron el módulo del partido y generaron muchas jugadas más de riesgo.

En Millonarios, un decepcionante Ovelar dio el paso a Cristian Huérfano. Santiago Mosquera, que jugó con un hombro resentido, aguantó 70 minutos antes de ser sustituido por Santiago Montoya, y Macalister Silva fue reemplazado por Jader Valencia. Los cambios del encargado Hugo Gottardi no fueron suficientes para cerrar el partido.

La demsotración de esto fue una jugada en el minuto 84 de Andrés Rentería. El delantero despertó un juego perdido en la mitad de la cancha, aprovechó la velocidad en el contragolpe y puso a trabajar a Wuilker Faríñez en su debut oficial con Millonarios.

Esto generó una nueva ronda de ataques: primero, Lucumí estrelló un remate de media distancia en el horizontal que se veía como el gol de la visita, y ya en tiempo de adición, Huérfano capturó un balón suelto luego de un tiro de esquina que pasó rozando el palo izquierdo de Vargas. Los cerca de 20000 hinchas que llegaron al Campín no pudieron gritar gol, pero la desesperación de los delanteros se convirtió en un elemento preocupante.

Lo más grave para el equipo 'embajador' después de la Superliga es la falta de gol: en todo enero no pudo romper el arco contrario. Sobre todo, el nivel de Roberto Ovelar preocupa: el paraguayo llegó falto de ritmo y con mala precisión, por lo que cabría esperar que fuera suplente en el duelo que abre la defensa de la Liga Águila, este domingo contra el recién ascendido Boyacá Chicó en La Independencia.

En Nacional, la preocupación de Jorge Almirón es justificada. El equipo 'verdolaga' estuvo errático y nota la ausencia de Macnelly Torres. Aunque Lucumí y Rentería mostraron buenas cosas, y se destacaron los refuerzos Jorman Campuzano y Helibelton Palacios, queda todavía mucho por afinar. El próximo partido será este domingo en Ibagué contra el Tolima.

Creamos muchas opciones pero no concretamos, me iría preocupado si no hubiéramos generado. Pronto el equipo se verá en plenitud y entrará el balón.

Hugo Gottardi, técnico (encargado) de Millonarios.