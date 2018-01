Miguel Ángel Russo envía un mensaje de agradecimiento a Millonarios

El técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo, agradeció a todos los hinchas de Millonarios y a las personas del fútbol que estuvieron pendiente luego de su delicada operación del pasado 2 de enero, y de la recuperación que llevó a cabo a las afueras de Buenos Aires.

A través de un periodista deportivo argentino, Russo grabó un mensaje en el que agradece por los múltiples mensajes, oraciones y otros elementos para pedir por su recuperación.

"Vuelvo a Bogotá otra vez. Me llevo todo el calor de la gente de Rosario, especialmente la de Central, y de todos mis amigos que han hecho esto, que me ha ayudado y me ha servido muchísimo", dijo el entrenador en su mensaje.

El mensaje de Miguel Ángel Russo agredenciendo a todos los que se preocupan por su estado de salud. #FuerzaMiguel pic.twitter.com/6YUsR2QgNS — Nano Sanguinetti (@SanguinettiNano) January 28, 2018

El argentino se encontraría volviendo este lunes a Bogotá, y podría llegar con Héctor Fértoli, lateral de Newell's Old Boys que ha sido ampliamente mencionado en medios argentinos para ser el último refuerzo de Millonarios.

Según medios regionales, el próximo lunes o martes se daría la llegada de Miguel Ángel Russo a Bogotá, para retomar la labor obtenida el pasado fin de año con el título de Millonarios. El primer objetivo será ganar la Superliga ante Atlético Nacional los próximos 31 de enero y 7 de febrero.