Tenistas colombianos Farah y Cabal irán a la final del Abierto de Australia

La pareja colombiana formada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se clasificó por primera vez para disputar la final del Abierto de Australia al derrotar este jueves a los estadounidenses Mike y Bob Bryan, seis veces campeones, y exnúmeros uno del mundo, por 7-6 (1) y 7-5, en una hora y 29 minutos.

El dúo colombiano, semifinalista el pasado año en Roland Garros, luchará en la final contra el austríaco Oliver Marach y el croata Mate Pavic, que vencieron al alemán Jan-Lennard Struff y el japonés Ben McLachlan, por 4-6, 7-5 y 7-6 (4) en dos horas y 26 minutos.

Marach, de 37, y Pavic de 24, llevan ya 13 victorias esta temporada gracias a sus títulos en Catar y de Auckland. Esta pareja fue finalista el pasado año en Wimbledon.

En torneos del Grand Slam, Cabal y Farah han conseguido juntos las semifinales de Roland Garros 2017, los cuartos de final del Abierto de Australia en 2013, la tercera ronda de Wimbledon 2011 y 2013, Roland Garros 2012 y 2013, y la segunda ronda de Abierto de Estados Unidos 2011 y 2015, como mejores resultados.

En mixtos, Cabal fue campeón del Abierto de Australia en 2017, haciendo pareja con la estadounidense Abigail Spears, mientras Farah fue finalista de Wimbledon 2016 y Roland Garros 2017, con la alemana Anna Lena Groenefeld. Cabal fue además finalista de Roland Garros en dobles en 2011 junto con el argentino Eduardo Schwank.

What a way to take out the first set! 🔥#Cabal/#Farah lead 7-6(1)#AusOpen pic.twitter.com/yuesNnbfog

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2018