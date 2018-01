El lujoso carro que se ganará el mejor jugador del Torneo FOX Sports

¿Quién se llevará el auto a su casa?

¿Será Wuilker Fariñez? Quien impresiona con sus atajadas y le brinda seguridad al arco de Millonarios.

O acaso Wilson Morelo, quien ante la salida de Omar Pérez lleva las banderas de ídolo en Independiente Santa Fe y cada vez que puede, moja. De arrebato, Anderson Plata también hace méritos para quedarse con las llaves.

O qué me dicen de Cristian Martínez Borja, quien no necesita ser titular para darle alegrías a los hinchas del América en Bogotá. El uruguayo Kevin Ramírez no lo hizo nata mal y acelera por ser querido por la gente.

En el Deportivo Cali destaca Nicolás Benedetti, un joven que causa sensación semana a semana en el FPC y en el Torneo FOX Sports no ha sido la excepción. La jerarquía de José Sand también es para tener en cuenta.

Entre tantos candidatos y muchos más, lo cierto es que alguno se llevará un lujoso auto Hyundai Veloster, al término del Torneo FOX Sports. El vehículo se exhibe en cada uno de los partidos del cuadrangular amistoso y en la premiación el mejor futbolista lo abrirá y le introducirá las llaves.

El Torneo FOX Sports es un cuadrangular amistoso que enfrenta a los cuatro equipos todos contra todos, y tendrá una final entre los dos mejores, el domingo 28 de enero. En esa jornada también habrá espectáculo musical.