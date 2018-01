3 escándalos que cambiaron la historia del Super Bowl

Metro World News

1. “Nipplegate”. En 2004, Justin Timberlake y Janet Jackson interpretaban la canción “Rock your body”. Al final de esta, cuando él cantaba la frase “quedarás desnuda al concluir esta canción”, desprendió una parte del vestuario de la hermana de Michael Jackson, quien durante un segundo mostró uno de sus pezones en el evento que fue visto en vivo por unos 140 millones de espectadores. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) recibió 540.000 quejas de espectadores, y la Liga Nacional de Fútbol (NFL) suspendió su acuerdo con MTV para que produjera el evento. Todo habría sido un “mal funcionamiento del vestuario”, según MTV. El “Nipplegate” afectó la imagen de Janet Jackson, pero no la de Timberlake.

2. Tom Brady y los balones desinflados, “Deflagate”. En 2015, la final del Super Bowl la disputaron los Seattle Seahawks con los New England Patriots. En este equipo jugaba, y juega aún el mariscal de campo Tom Brady, considerado el “niño bonito” de la NFL. Pero en un partido por la clasificación para el Superbowl contra los Indianapolis Colts, se descubrió que el equipo de los Patriots había desinflado los balones que prestó para jugar el primer tiempo, y así facilitarle el trabajo a Brady. El jugador fue castigado con cuatro partidos y una multa, pero su imagen quedó desprestigiada para siempre.

3. El dedo de M.I.A. En 2012, la cantante M.I.A. se presentó junto a Madonna en el espectáculo de medio tiempo del Superbowl. En mitad de la interpretación de “Give Me All Your Lovin’”, la mujer levantó el dedo del medio, insulto universal, al público, lo que generó un escándalo. Las redes sociales ardieron, dándole toda la atención al hecho y nada a Madonna, lo que no le gustó nada. La NFL, en tanto, demandó a M.I.A. por 16 millones de dólares, y la cantante no pudo hacer otra cosa mejor que pedirle prestado el dinero a Madonna… por Twitter.