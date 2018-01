Los equipos bogotanos y los caleños ajustan detalles para el inicio de la Liga

Son cuatro equipos en situaciones diferentes. Uno buscará defender la Liga Águila; otro, sin el descenso al hombro, tratará de regresar a lo más alto del país. El tercero inicia su proceso de renovación con la despedida de su máxima figura, y el cuarto busca recuperar su nivel luego de un 2017 muy bajo. Con duelos interesantes entre Millonarios, América, Santa Fe y Cali, el Torneo Fox Sports inicia una pretemporada vibrante.

Los cuatro equipos saltarán al campo del Estadio El Campín con sus novedades, y con el optimismo característico del inicio de año. Aunque sean amistosos, la dureza de los cuatro rivales hará que se vea buen fútbol en la próxima semana, esperando al inicio de la Liga Águila el 10 de febrero.

Millonarios – América: un clásico lleno de estrellas

28 títulos estarán en disputa en el inicio del Torneo Fox Sports, este viernes. Millonarios recibirá a América pensando en la defensa de la Liga Águila y buscando avanzar en un difícil grupo de Copa Libertadores, frente a un equipo 'escarlata' que se quitó de encima un pesado lastre.

Los 'embajadores' llegan conbuenos nombres: el armador Santiago Montoya Muñoz y el volante de marca César Carrillo llegan a reforzar dos puntos flacos del equipo campeón el pasado mes de diciembre, mientras que Roberto Ovelar promete convertirse en un nuevo frente de ataque y Wuilker Fariñez llega como la esperanza del futuro.

Mientras Miguel Ángel Russo sigue su recuperación de la cirugía a la que se sometió, el encargado Hugo Gottardi contaría con los cuatro refuerzos para empezar a darles rodaje, con miras a la Superliga contra Nacional el próximo 31 de enero.

No pasa lo mismo con América. El entrenador Jorge "Polilla" da Silva cuenta con buenos refuerzos en defensa, con la llegada del volante Avimeled Rivas y los defensores Harrinson Canchimbo y Danilo Arboleda. Pero en ataque, Kevin Ramírez de Nacional y el goleador de la Liga Águila Carmelo Valencia no han sido lo ideal. Solo llegaría además Yamilson Rivera, que firmó el pasado miércoles y no alcanzará a jugar en El Campín.

Santa Fe – Cali: duelo de subcampeones

En Santa Fe hay una tormenta. La derrota en una final contra los rivales de patio, y la salida de Omar Pérez del equipo, causó mucha polémica para los 'cardenales', que aún así ya tienen listo su reemplazo con el regreso de Armando Vargas a las toldas 'albirrojas'. A pesar de todo, el gran desempeño empieza a planear la Liga Águila.

El próximo sábado, contra el Cali, no solo empezará el Torneo Fox Sports, sino el camino del uruguayo Rubén Bentancourt y del mediocampista Brayan Fernández. Eso sí, tnedrá que trabajar duro para poder reemplazar, de ser necesario, a William Tesillo en Lanús.

Su debut en este campeonato amistoso será contra el subcampeón del Apertura, pero que se cayó de nivel radicalmente en el clausura. La llegada del entrenador Gerardo Pelusso es una señal de una reconstrucción completa y de un trabajo serio para devolver al 'azucarero' a la cima del fútbol colombiano.

Se confirmó la llegada de Camilo Vargas, quien sale de Nacional a pensar en la posibilidad de la Selección. También llega de Nacional Ezequiel Palomeque, pero el refuerzo más destacado es el del goleador de la Copa Libertadores José Sand. El argentino de 37 años tendrá su primera (y dura) prueba en esta semana en la altura de Bogotá.

El Calendario

Millonarios – América: 19 de enero, 7:00 pm

Cali – Santa Fe: 20 de enero, 7:00 pm