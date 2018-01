Colombianos que les urge salir de sus equipos, ¿a dónde irán?

Todos tienen el sueño de estar en el Mundial, por eso deben reencaminar su carrera. La situación de unos es distinta a la de otros. David Ospina y Carlos Sánchez tienen pie y medio en Rusia, pero quieren llegar con nivel óptimo al campeonato mundial. Otros, en cambio, necesitan jugar con asiduidad para mantenerse con opciones.

Jackson Martínez

Hace más de un año que no juega en el Guangzhou Evergrande de China. Una lesión lo alejó de las canchas, a la vez que no era de la preferencia del entrenador Luiz Felipe Scolari. En los últimos días ha trabajado con pelota y está listo para retornar a las canchas. Sporting Lisboa le dijo que no a su contratación, mientras que América de México muestra interés, pero no se decide. En las últimas horas sonó para el Swansea y el West Ham de la Premier League.

David Ospina

Necesita salir del Arsenal, pero ninguna oferta le termina de convencer. Everton desistió de contratarlo. Deportivo La Coruña tuvo acercamientos, pero al portero no lo sedujo ir a pelear el descenso en el fútbol español. Equipos grandes de Turquía intentan convencerlo. Por el momento, la oferta más cercana sería continuar en Londres, pero con el buzo del West Ham United, que lo pretende contratar.

Juan Fernando Quintero

Porto quiere sacarse ese ‘problema’ de encima. En los dragones el ex DIM no tiene cabida, pero no le faltan pretendientes. Aunque en el fútbol colombiano se desviven por contratarlo, sobre todo Junior y Millonarios, la oferta más potable parece ser ir a Argentina para jugar con River Plate. El equipo gaucho ofrece adquirirlo a préstamo con una opción de compra entre 6 y 8 millones de dólares. En el afán de contratarlo compiten con el Mónaco, que lo quiere por 5 millones de euros, pero pagaría al contado.

Carlos Sánchez

La ‘Roca’ no cuajó en Fiorentina y le buscan salida. En Italia, el SPAL intenta contratarlo. No obstante, el colombiano no quiere ir a un equipo que apenas si lucha por mantenerse en la Serie A. En España, Getafe y Valencia preguntaron por él, siendo el equipo azulón el que más cerca está de contratarlo. Sánchez tiene la decisión de abandonar Florencia en enero.

Daniel Torres

Perdió terreno en el Deportivo Alavés y por eso quiere salir. El gran problema que tiene es que su deseo es seguir en Europa, pero allá no tiene ofertas. Gustavo Alfaro trata de convencerlo para que se marche a Argentina y juegue con Huracán. En el equipo babazorro pretenden que se quede, pero no le aseguran titularidad.