Tévez le da la bendición a Edwin Cardona en Boca

El torneo argentino recibió a uno de los más importantes jugadores de su historia de regreso. En Boca Juniors, todos saludan a Carlos Tévez y su retorno luego de un año ganando cifras millonarias en el Shanghai Shenhua. Ya empezó a revolucionar a su equipo, y mencionó puntualmente a un jugador: Edwin Cardona.

En diálogo con TyC Sports, Tévez explicó que el colombiano se mantendrá ejecutando los tiros libres, como aquel golazo que le anotó a River Plate en el Superclásico del fútbol argentino. "Los tiros libres los va a patear Cardona. Si hay uno contra River se lo voy a dejar a él, claro", dijo.

Así mismo, Edwin Cardona le ofreció el histórico número 10 que usa desde su llegada a la Bombonera, pero el goleador no lo aceptó.

"Me ofreció la camiseta 10. Me sorprendió y estoy agradecido porque que un compañero te ofrezca su camiseta habla de respeto y de saber dónde está parado. Pero yo me quiero retirar con mi camiseta, la 32, que fue la que me acompañó durante casi toda mi carrera en el fútbol", dijo Tévez.

En efecto, el delantero de Fuerte Apache jugó en su extendido paso por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai con la 32. A sus 33 años, se alista para colgar los guayos en el equipo en el que debutó con la mitad de edad en 2001, y en el que ha ganado dos torneos de Primera División, la Copa Libertadores 2003 y la Copa Sudamericana 2004.

MAS NOTICIAS DE DEPORTE, AQUÍ.