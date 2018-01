Pretemporada con sello ganador: Nacional y Santa Fe triunfaron en la Florida

El deporte en América vuelve a aparecer en este fin de semana. Mientras que el fútbol europeo reanudó sus campeonatos, los latinos han empezado su pretemporada con amistosos internacionales. La Florida fue el centro de estos partidos, con una gran participación de Atlético Nacional y Santa Fe.

En torneos amistosos en Miami, el equipo 'verdolaga' y el 'cardenal' tuvieron victorias. Santa Fe logró una importante victoria ante River Plate y ganó el torneo amistoso "Copa Campeones de América", mientras que los de Jorge Almirón consiguieron un triunfo por la Florida Cup ante Atlético Mineiro.

El inicio de una nueva era

Nacional empezó a dejar de lado el mal juego y los conflictos de la era de Juan Manuel Lillo, con un amistoso contra el 'Galo'. La titular, con pocos jugadores de gran renombre (entre ellos Aldo Leao Ramírez, Macnelly Torres, Andrés Rentería y Alexis Henríquez) se vio dominante, con mucha más posesión y trabajo físico.

Eso sí, las primeras opciones fueron del equipo brasilero, que en el minuto 23 tuvo un tiro libre de Thalis que pasó muy cerca del arco de Cristian Vargas. Nacional golpeó primero con un buen remate de Andrés Rentería, que recibió un gran pase de Gustavo Torres y remató tras superar a los defensores rivales.

En el segundo tiempo, y con la entrada de Rolando Lucena, Nacional fue más claro y frecuente en el arco de Cleiton. El equipo de Almirón consiguió el 2-0 definitivo en un remate de Jeison Lucumí desde el borde del área, pero pudo aumentar el marcador con un remate que desperdició Aldo Leao Ramírez.

Atlético Nacional todavía busca sus principales contrataciones, como la posibilidad de la contratación de Fernando Monetti para reemplazar a Franco Armani. También estarían cerca de llegar Diego Bragheri y Helibelton Palacios, mientras que el tema de Dayro Moreno es cada vez más enredado.

Santa Fe sufrió contra River

Independiente Santa Fe salió en su primer partido de la pretemporada, luego de las problemáticas causadas por la duda de la continuidad de Omar Pérez y César Pastrana. El equipo 'albirrojo' debutó ante River Plate, y dio el banderazo con el título de la "Copa de Campeones de América 2018", en el que se presentó el uruguayo Rubén Bentancourt y mostró efectividad en el ataque.

En el primer tiempo, 'la banda' inició con mucha desidia en el campo. Santa Fe aprovechó y explotó su gran habilidad en el juego aéreo: de cabeza, ante centro de Juan Daniel Roa, el defensor William Tesillo abrió el marcador en el minuto 15. En el 30, y de contraataque, Wilson Morelo habilitó a John Freddy Pajoy para marcar el 2-0 ante Javier Lux.

En el segundo tiempo, River reaccionó y logró el descuento en el minuto 72, en los pies de Ignacio Scocco. Tuvo varias oportunidades de conseguir la igualdad, pero no pudo superar el arco de Rufay Zapata. Rafael Santos Borré, que inició como titular, pero no participó para nada en el ataque 'millonario' y fue cambiado en el minuto 65. Franco Armani no jugó.

Santa Fe regresará a Colombia, donde enfrentará para completar su preparación de pretemporada en Bogotá el Toreno Fox Sports ante Millonarios, América y Deportivo Cali.