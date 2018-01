Los Saints y los Vikings lucharán por un cupo en la final de conferencia en la NFL

Es domingo, en el último turno de la cartelera del fin de semana, los Vikings de Minnesota buscarán derrotar a los Saints de New Orleans para pasar a la final de la conferencia en el fútbol americano de la NFL. El ganador jugará ante el vencedor de Atlanta Falcons y Filadelfia Eagles. (Para ver Minnesota Vikings vs New Orleans Saints en vivo haga clic en el link del final del artículo)

Minnesota (13-3) venció fácilmente a Nueva Orleáns (12-5) en el primer partido de la campaña. Los Vikings tenían entonces a Sam Bradford como quarterback.

Case Keenum ha lucido desde que reemplazó al lesionado Bradford.

Pero la dupla de corredores de los Saints, conformada por Mark Ingram y el novato Alvin Kamara no se destacaba tanto en aquel entonces. Y Nueva Orleáns no comenzó a carburar a la defensiva sino hasta la semana 3.

La defensiva de Minnesota está equilibrada desde la línea hasta la secundaria. El factor decisivo será si Drew Brees puede hacerle daño.

Los Saints, por su parte, vienen de vencer en la ronda de comodines a las Panteras de Carolina.

Ver Minnesota Vikings vs New Orleans Saints en vivo

Día: 14 de enero

Hora: 4:40 pm

Canal: FOX SPORTS (Haga clic acá para ver la señal online)

