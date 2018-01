La ciclista que llamó la atención de Teófilo Gutiérrez con su belleza

Teófilo Gutiérrez volvió a hacerse notar por su participación en redes sociales, luego de que un like se convritiera en un nuevo motivo de atención. Esta vez, la participación de redes sociales del delantero del Junior fue un simple like, pero no impidió que reiniciaran los rumores de su relación.

El portal de la emisora La Kalle destacó que Gutiérrez le había realizado un like a la ciclista aficionada Valentina Silva Marín. La presentadora de un portal web especializado en ciclismo publicó una fotografía suya luego de una rodada en Instagram.

Aunque no fue el único (una captura de pantalla detecta por lo menos 4800 cuentas que consideraron como favorita a esta imagen), sí cabe destacar que el más visible de estos proviene de la cuenta de Instagram de Gutiérrez.

Instagram

Cabe destacar que el propio 'Teo' rechazó este interés desmesurado en un simple like. Según La Calle, la reacción de Gutiérrez indicaba que tenía un interés en la ciclista aficionada, que cerró su cuenta pero antes dejó un mensaje rechazando la publicación.

Instagram

No pocas personas recordaron con esta imagen lo que sucedió entre Gutiérrez y la esposa de su entonces compañero en el Junior, Roberto Ovelar, también provocada por un escándalo en redes sociales y que provocó la salida de Ovelar del Junior con destino a MIllonarios.