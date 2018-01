Siga la presentación de Yerry Mina en el Barcelona

El defensa colombiano Yerry Mina ya es nuevo jugador del Barcelona de España. El equipo culé contrató al jugador por 5 temporadas y media y pagará 12.4 millones de euros al Palmeiras. Santa Fe recibirá 2.4 millones de la transacción. Siga en vivo la presentación de Yerry Mina en el Barcelona al final del artículo.

Palmeiras no iba a ceder en el negocio si el Barcelona "no aceptaba pagar el 5% de los derechos de formación que fija la FIFA a los clubs correspondientes. Además, también deseaba que los 11,8 millones en los que se fijó la operación fueran en un único pago y no repartidos en varios plazos, como pretendía el Barça", indicó el diario Sport.

La negociación se extendió por más de un mes y las conversaciones ya venían desde hace más de una temporada.

El colombiano llegó este viernes a Barcelona, hizo los exámenes médicos en el Hospital de Barcelona en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí y, posteriormente, será presentado en las oficinas del club.

El defensor colombiano, exSanta Fe, es el primer jugador de nuestro país en llegar al club de Barcelona.

Siga en vivo la presentación de Yerry Mina en el Barcelona haciendo clic acá.