La pregunta que le quitó la sonrisa a Yerry Mina en rueda de prensa

Al jugador colombiano se le vio muy alegre en la rueda de prensa durante su presentación oficial al Barcelona, hasta ese momento. Esta es la pregunta que le quitó la sonrisa a Yerry Mina.

Justamente fue Nicolás Lozano, corresponsal en Europa del noticiero CM&, quien puso serio a Mina con un interrogante relacionado a dejar algo seguro en Palmeiras, por un futuro incierto, y justo, a pocos meses del Mundial de Rusia.

“El adagio popular dice que uno no debe apostar por quien no apuesta por uno. Esta decisión que usted ha tomado es un arma de doble filo”, comenzó diciendo el periodista.

Luego agregó que: Viene de ser un titular del Palmeiras, a ganarse un puesto aquí en el Fútbol Club Barcelona seis meses antes de ir al Mundial. ¿Cree que fue una buena apuesta y que lo va a lograr?

La pregunta me parece por lo menos inapropiada para el momento. Mala leche en un momento de felicidad única del jugador. Además esa frase de "Uno no debe apostar por quien no apuesta por uno"… pic.twitter.com/EfRB7NoWaC — Futbol Sin Cracks (@FutbolSinCrack) January 13, 2018

Mina, aunque serio, respondió de forma respetuosa. “Ahora que se me ha dado la oportunidad de venir, no lo dudé dos veces. La primera vez que me dijeron le dije a mi tío: ‘claro’. Acá estoy con los mejores del mundo y voy a trabajar para aportar y aprender mucho”.

Por medio de redes sociales varios fueron los usuarios que mostraron su inconformidad por la pregunta del periodista, de quien se esperaba un trato mejor, teniendo en cuenta que era otro colombiano.

Alguien que le diga al "periodista" que Yerry tiene 23 años, que al club que está llegando es al @FCBarcelona_es y que le quedan muchos mundiales por delante. Ah y por favor alguien que le pregunte al mequetrefe este que él donde saco su título como periodista. — Will 1913 (@WsotoV) January 13, 2018

Cuanta amargura la de @niloza en la presentación de mina, definitivamente el pareciera que el gran problema de los colombianos somos nosotros mismos https://t.co/jue1Ca204c — Martin Vanegas Arias (@mavaar) January 13, 2018

