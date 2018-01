Conozca la supercamioneta Audi que le regalaron a Mina en la presentación

El colombiano Yerry Mina fue presentado en el estadio Camp Nou como nuevo jugador del Barcelona. En el día se vio todo lo que comunmente se puede ver: firma de contrato, presentación de la camiseta, juego en el campo del estadio, pero hubo algo que poco se ve en Colombia: la entrega de un carro. El Audi de Yerry Mina ya es noticia.

La marca Audi patrocina al Real Madrid y al Barcelona y a cada jugador suele regalarle un auto. En esta ocasión, la marca tenía preparado el regalo: una Audi Q7 e-Tron quattro.

"Deportividad, comodidad y eficiencia: el Audi Q7 e-tron quattro es el primer híbrido enchufable del mundo con motor diésel TDI y sistema de tracción quattro. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos, con un consumo de solo 1,8 litros de combustible diésel cada 100 km", es la descripción del auto que tiene la página de la marca.

Mina recibió el auto por parte de la marca, pero de inmediato siguió agradeciendo al público que estaba en el estadio, dando una muestra de la humildad que sigue teniendo el defensa central de la Selección Colombia.

El valor del Audi de Yerry Mina es de 290 millones de pesos.

📷 Yerry Mina with his new Audi. ( @FCBW_A7 ) pic.twitter.com/9lrnxFw7J4

@monitor_sur @eltiempo #LookingForNews>>> EL TIEMPO #Colombia En su bienvenida, Yerry Mina recibió las llaves de un lujoso automovil de Audi, patrocinador del @FCBarcelona_es. Transmisión #EnVivo → https://t.co/insIIZdPKF pic.twitter.com/6tZJ4Rsimo https://t.co/PTHQoqqRjR

— JUST PURE INFORMATION "The best way" (@Monitor_sur) January 13, 2018