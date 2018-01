Gregorio Pérez dio su veredicto sobre la continuidad de Omar Pérez en Santa Fe

La novela de inicio de año en Independiente Santa Fe tiene que ver con la continuidad de Omar Pérez en el club rojo. Las barras bravas del club hicieron exigencias para su continuidad, pero el club y el entrenador tienen otro pensamiento con respecto al tema.

Gregorio Pérez dijo que puede darle las mismas garantías al jugador argentino que le ofreció el año pasado, en donde no era titular y solo entraba para los últimos 20 minutos. En caso de renovar, el jugador seguiría bajo otras condiciones.

"Omar Pérez está sin contrato, el presidente me dijo que tenía que hablar con él, eso no depende de mí. Es cierto que él me preguntó sobre lo deportivo, qué era lo que pensaba, y le dije lo mismo de cuando llegué (…) Ha sido un jugador muy importante durante estos años, con nosotros incursionó en varios partidos, pocos minutos, pero aportando lo suyo dentro de sus posibilidades físicas; pero hoy buscamos otras alternativas y yo no puedo ofrecerle lo mismo que le ofreció la temporada pasada, con todo respeto", comentó el DT a Win Sports.

Con respecto a refuerzo, el entrenador confirmó que el club está negociando con Andrés 'Manga' Escobar. "Es un jugador interesante, reconocido en el medio e internacionalmente; tengo las mejore referencia de él. En esos temas esta trabajando el presidente, dentro de una realidad económica del club".