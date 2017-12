Neymar se refirió al rodillazo de Zúñiga y confesó que temió no volver a caminar

El tiempo pasó, pero las esquirlas quedan. Neymar afirmó que está todo bien con Juan Camilo Zúñiga, luego de aquel rodillazo que el colombiano le propinó en la zona lumbar, durante el juego de cuartos de final entre Brasil y la tricolor, en el Mundial 2014.

Sin embargo, el astro del París Saint-Germain no pierde oportunidad para referirse al incidente y dar nuevos detalles sobre lo que vivió durante el golpe y en los momentos posteriores. Incluso, temió porque su carrera futbolística, hoy en la cresta de la ola, culminara esa tarde en Fortaleza.

“No conseguía levantar las piernas, no conseguía mover las piernas. El doctor me sacó y empecé a llorar porque me dolía mucho y no sentía nada, no sentía las piernas y me llevaron al hospital que tienen en el estadio”.

En la entrevista que dio para el programa ‘The Players Tribune’, Neymar afirmó que ese fue el peor momento de su carrera y que la angustia de sus seres queridos elevó la tensión previa al dictamen médico.

“Esa lesión ha sido mi peor momento. Esa semana sólo lloraba, veía a mi mamá y a mi papá llorando, todos tristes, mis amigos, mi familia…”

El jugador, quien charlaba con Gerard Piqué (quien hacía la función de periodista), manifestó que le volvió el alma al cuerpo cuando le dijeron que a pesar del dolor volvería a jugar en breve.

“Me dijeron "la buena noticia es que vas a poder andar, porque dos centímetros más a un lado y el fútbol se acaba para ti””.

Neymar sigue en celebraciones de fin de año y a inicio de 2018 se reintegrará a los entrenamientos del PSG, de cara al remate de temporada y sobre todo al Mundial 2018, donde seguro tendrá revancha.