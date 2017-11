“Si gano el Mundial yo…” la promesa de Leo Messi si sale campeón en Rusia 2018

Lionel Messi está obsesionado con levantar el trofeo mundial de la FIFA. El argentino, que está en el olimpo del fútbol mundial, quiere ser ‘Zeus’ en ese lugar y para lograrlo debe ganar un Mundial, como lo hicieron Pelé y Maradona. (Sepa más abajo en Qué canal transmitirá Argentina vs Rusia para Colombia)

A sus 30 años, la edición del 2018 parece la última oportunidad para lograr en ansiado campeonato orbital y la ‘Pulga’ está dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. (Sepa más abajo en Qué canal transmitirá Argentina vs Rusia para Colombia)

Por eso, aunque sabe que solo su fútbol y la labor de sus compañeros hará realidad el objetivo, Messi se aferra a otras cosas y una de esas es la promesa a la Virgen de San Nicolás. El astro gaucho prometió visitarla caminando desde su natal Rosario, es decir que caminará 50 kilómetros aproximadamente, si cumple su sueño.

"Si salimos campeones, voy caminando hasta San Nicolás".

En charla que Messi le brindó a TyC Sports, dejó otros títulos importantes más allá de la promesa. Entre las frases que dejó avisó que sueña con retirarse en Argentina, con la camiseta de Newells Old Boys, habló de su relación con Maradona y aprovechó para criticar a la prensa, que según él lo criticó en demasía.

Qué canal transmitirá Argentina vs Rusia para Colombia

Día: sábado 11 de noviembre

Hora: 8:00am

Canal para Colombia: ESPN 2

Argentina jugará un partido amistoso ante Rusia, en el Estadio Olímpico de Moscú, el próximo sábado por la mañana (hora colombiana). Luego, Messi volverá a Barcelona, mientras que sus compañeros afrontarán otro amistoso en suelo ruso, el próximo martes vs Nigeria.

Frases de Messi

“A Jorge Sampaoli lo veo muy inteligente, sabe lo que quiere de sus equipos. Se lo veía en Chile o en Sevilla, era lo que me esperaba, lo que estoy viviendo al lado de él”.

“No tuve oportunidad de hablar con Maradona en la gala del The Best. Fue muy rápido lo que nos vimos y no era el lugar, con tanta gente. Nos quedó pendiente una charla que nos la debemos y quedamos en hacerla”.

“Mínimo dos de las tres finales que jugamos las merecimos ganar. No se dio pero todos pasamos por eso”.

“Siempre dije que me queda pendiente jugar en Newell’s y que es mi sueño pendiente pero, como decía recién, no sé qué va a pasar de acá a unos años o cómo voy a estar para volver. Ojalá que pueda seguir en este nivel para volver bien a Newell’s porque es lo que soñé desde chiquito”.

“Di María, Agüero, Higuaín, Mascherano, Biglia, son todos figuras en el mundo. Es una falta de respeto hacia ellos y hacia mí, que dicen cosas como que manejo la selección, que pongo los técnicos. Son todas mentiras. Jamás dije que venga o no un jugador”