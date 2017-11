En vivo: Santa Fe vs América de Cali por la fecha 19 de la Liga Águila

El partido más interesante de la fecha 19 de la Liga Águila será el que enfrente a Santa Fe vs América de Cali en el Estadio El Campín. El segundo del campeonato buscará en su casa poder imponerse ante un difícil rival que no solo buscará quitarse de encima la pelea por el descenso: también tratará de subir en la reclasificación y afirmarse entre los ocho. (Vea en vivo Santa Fe vs América de Cali al final de este artículo)

Santa Fe tendrá dos ausencias notorias: William Tesillo y Leandro Castellanos. El defensor y el portero fueron convocados por José Néstor Pékerman para los partidos de la gira de la Selección Colombia contra Corea del Sur y China. En su lugar estará, muy probablemente, Héctor Urrego y Rufay Zapata.

Por el lado de los 'escarlatas', los seis partidos de invicto al mando de Jorge "Polilla" Da Silva fueron una excelente señal para estar a cinco puntos del Tuluá y estar a punto de dejar definitivamente la pelea por el descenso a un lado. Si ganan en El Campín, América se salvará finalmente. Además, se confirmará con 30 puntos entre los ocho de los playoffs de la Liga Águila, y se meterá en la pelea por reclasificación.

En simultánea con este partido se jugarán otros tres enfrentamientos de los que depende la pelea del descenso: Jaguares se encontrará contra Bucaramanga en duelo directo en el Alfonso López. Cortuluá recibirá en el Pascual Guerrero a Huila, y el descendido Tigres tratará de arruinar el camino de Envigado.

En vivo Santa Fe vs América de Cali

Hora: 5 de noviembre de 2017, 4:00 pm

Transmisión: RCN Televisión, Deportes RCN en vivo