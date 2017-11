Víctor Marulanda para los rumores de "golpe de estado" en Nacional

Atlético Nacional es puntero cómodo de la Liga Águila, y uno de los favoritos para ganar el título en diciembre, pero los hinchas se mantienen en una continua molestia con la administración del equipo. De estas dudas no se ha salvado el gerente Víctor Marulanda, en medio de una presunta lucha de poder con el presidente Andrés Botero y Juan Pablo Ángel.

En parte, el motivo de estos conflictos se dio después de la renuncia de Reinaldo Rueda a la dirección técnica. Marulanda estuvo en desacuerdo de la contratación de Juan Manuel Lillo, pero el español fue contratado en un proyecto impulsado por Botero.

En declaraciones a Múnera Eastman Radio, Marulanda aseguró que estas peleas han sido sobrevaloradas, y que hay una unidad en la directiva de Nacional. "He conversado con el presidente Andrés Botero y me ha dicho que no se ha pensado en mi salida", dijo.

Víctor Marulanda, que es encargado de las contrataciones y ha contribuido a la llegada de jugadores como Dayro Moreno a Nacional, aseguró que su idea es continuar con el equipo 'verdolaga' y empezar a buscar los refuerzos para afrontar la Copa Libertadores 2018.

El directivo no adelantó nombres, pero dijo que ya inició los contactos para reforzar a Nacional. Entre estos, estaría el regreso de nombres de la talla de Giovanni Moreno y Camilo Zúñiga, que buscarían regresar a Medellín para poder prepararse con miras a una convocatoria al Mundial de Rusia 2018.