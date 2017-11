El mal momento de Darwin Quintero: botó dos penales en un partido

La Copa MX tuvo una participación destacada colombiana con Stefan Medina, que anotó gol y tuvo un gran juego entre Monterrey y Santos Laguna. Carlos Darwin Quintero también tuvo participación en el duel oentre América y Querétaro, pero el jugador de las Águilas se destacó por un tema negativo.

Transcurría el minuto 80 cuando Cecilio Domínguez recibió una falta dentro del área por parte del jugador George Corral, a lo que el árbitro de la contienda pitó penal. En ese momento, el ‘embajador tricolor’ tomó el balón y se dispuso a patear lo que sería, de convertirlo, la anotación de la victoria, teniendo en cuenta que quedaban poco menos de 10 minutos para el cierre y el marcador estaba 1-1. Pero no fue así. Intentó ubicarla en el ángulo superior izquierdo y se fue por arriba.+

Finalmente, el compromiso terminó 1-1 y fue necesario irse a la tanda de penales. Allí, cuando la serie iba 2-0 con ventaja para el América, el delantero colombiano falló su segundo del encuentro.

La paridad se mantuvo y fue necesario definir la clasificación desde los once pasos. En una tanda bastante particular, donde quedó demostrado que los cobradores no fueron los mejores. Querétaro falló los cuatro tiros penales y vio a las Águilas subir a la semifinal.

Justamente, el rival de Carlos Darwin Quintero será el Monterrey de Stefan Medina y Avilés Hurtado, por lo que es seguro que habrá al menos dos colombianos disputando la final de la Copa MX.

Con información de Comutricolor