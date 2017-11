El nombre de James sigue causando problemas en el Real Madrid

James Rodríguez dejó un legado en el Real Madrid. Tal vez no a la altura de Di Stefano, Gento, Butragueño, Raúl González o Ronaldo Nazario. Muy lejos estuvo de eso. Sin embargo, a kilómetros de distancia de la capital española, su nombre sigue sonando en las filas merengues.

El detonante, la crisis del equipo blanco. La derrota ante el Tottenham caló hondo en el equipo campeón de Europa, tanto que la estrella del equipo clamó por la ausencia del colombiano. Cristiano Ronaldo, además amigo de James, dijo en declaraciones posteriores al encuentro que sin él, Pepe y Morata, el Real Madrid es menos competitivo.

Declaraciones de Cristiano Ronaldo tras partido vs Tottenham

“No se puede decir que la plantilla del Real Madrid sea peor este año. A lo mejor, menos experiencia que la otra sí. La experiencia en el fútbol es muy importante también, pero no estamos poniendo eso como excusa. Obviamente James era un gran jugador, también Pepe y Morata, nos hacían más fuertes”, Cristiano Ronaldo.

Tales declaraciones no cayeron bien en el interior del grupo, según apuntan medios españoles. Los jugadores del plantel, comandados por Sergio Ramos, no creen propicias las palabras de Cristiano Ronaldo, aunque no le falte razón.

De todas maneras, el grupo se juramentó sacar adelante este mal momento del equipo, que el próximo domingo enfrentará a la Unión Deportiva Las Palmas, en el estadio Santiago Bernabéu. Mientras se profundice la crisis, el nombre de James seguirá latente, aunque no sea una leyenda blanca. Recordemos que está a préstamo en el Bayern.