El Cali se juega su última oportunidad en Barrancabermeja, ante Alianza

La Liga Águila entró en el ocaso y los cuartos de final están a la vuelta de la esquina. La fecha entre semana definirá mucho en la tabla de posiciones. (El link para Ver Alianza Petrolera vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Los dos equipos grandes que verán actividad este martes serán Deportivo Cali y Atlético Nacional, con necesidades distintas. El partido entre Huila y Once Caldas completa la apertura de la fecha dieciocho.

El empate en el clásico dejó al conjunto azucarero al borde del nocaut. Los dirigidos por Sergio Angulo tienen 20 puntos y permanecen por fuera de los ocho que clasificarán a la siguiente fase del campeonato.

Por eso, la visita al oriente del país no resulta sencilla. El rival, Alianza Petrolera, es el peor del campeonato pero este Cali no es confiable.

Los jugadores saben que están en deuda, pero quieren saldar la cuenta pendiente con la afición ganando la totalidad de los puntos que quedan en juego. Nicolás Benedetti, pese a su juventud, no rechaza la responsabilidad que tienen con el escudo del club vallecaucano.

“Nosotros sabemos que es difícil, pero vamos a darlo todo para alcanzar el objetivo; quedan nueve puntos y hay que ganarlos”, Nicolás Benedetti.

Los locales no gozan de un buen presente y con la llegada del argentino Juan Cruz, las cosas no cambiaron. El gaucho no pudo darle orden al equipo en Tunja, donde cayó con justicia versus Patriotas de Boyacá.

Ver Alianza Petrolera vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE

Día: 31 de octubre

Hora: 6:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)