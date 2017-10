¡Qué piropo, Wilmar! El crack del fútbol mundial que quiere jugar al lado de Barrios

Wilmar Barrios es ídolo en Boca Juniors. ‘Chichito’, como lo bautizaron en Argentina, tuvo problemas para adaptarse y entrar en el equipo azul y oro. Pero desde que ingresó, el exjugador del Deportes Tolima no salió más nunca. (La info para saber A qué hora se juega el superclásico argentino River Boca la encuentra más abajo)

Su fútbol enamora al hincha xeneize. En él ven compromiso, amor por la camiseta y garra, las principales virtudes que exige el fanático boquense. Por eso, cada vez que está en el campo recibe aplausos en La Bombonera y fuera de ella.

Esa admiración llegó hasta Dubái, donde el crack por naturaleza del fútbol argentino afirmó que el colombiano es el jugador con el que le gustaría compartir cancha. Aprovechando su cumpleaños, el ‘Pelusa’ entregó una entrevista al Diario Olé y allí elogió a Barrios.

“Al equipo de Guillermo Barros Schelotto lo veo muy bien. Me gusta. Es un equipo en el que me gustaría jugar, me encantaría. Al lado de Wilmar Barrios, también con Pavón, con Benedetto, con todos los muchachos”.

Asimismo, Maradona aprovechó para pedirle a los jugadores de Boca Juniors que ganen el superclásico del próximo domingo, en el Monumental de River Plate. Los xeneizes arrancaron el campeonato con puntaje ideal luego de siete jornadas.

Sin embargo, el presente de River Plate en el ámbito internacional (Copa Libertadores) opaca un poco la actualidad del conjunto en el que participan Barrios, Edwin Cardona, Frank Fabra y Sebastián Pérez. Por eso, ganar el clásico será crucial, aunque no tengan a Maradona en cancha.

A qué hora se juega el superclásico argentino River Boca

Día: domingo 5 de noviembre

Hora: 4:05pm (hora colombiana)

Canal: FOX Sports