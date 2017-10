Real Madrid pierde ante un recién ascendido Girona

El Girona derrotó al Real Madrid remontando en el segundo acto el tanto de Isco Alarcón, con los tantos de Stuani y Portu castigando la falta de actitud del equipo de Zinedine Zidane.

Victoria histórica del Girona en la primera visita del Real Madrid a Montilivi, que endosó la segunda derrota liguera de la temporada al equipo de Zinedine Zidane y cortó su racha victoriosa a domicilio dando la vuelta al tanto de Isco a los 12 minutos. Tras dos remates al poste de aviso, llegaron los tantos en cuatro minutos. Stuani empató a los 54 y Portu encontró el premio a su gran partido marcando el tanto de la victoria local.

Casemiro, en declaraciones a Bein Sports, no puso ninguna excusa tras la derrota de su equipo y se mostró autocrítico con el partido de su equipo a la vez que felicitó a los futbolistas del Girona.

"Preocupa todo. Sabemos que ahora estamos muy lejos del Barcelona. Hay que tener la cabeza fría, ahora. Es un momento complicado. Hay que jugar mejor, hay que trabajar más", declaró.

"No hemos jugado bien en la segunda parte, sufrimos mucho y ellos lo han aprovechado. Hoy no hemos jugado bien. Hoy no hemos creado oportunidades. Cabeza fría y tranquilidad, queda mucho. Ahora no hay que poner excusas. Han marcado dos goles y eso es el fútbol. No hemos creado muchas opciones como normalmente. Hay que felicitar al Girona", culminó.