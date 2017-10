¿WTF? Al Junior en Brasil le colocaron otro himno y no el de Colombia

Pasa en las mejores familias. Equivocarse a la hora de colocar un himno es tan común que hasta en los Juegos Olímpicos sucedió en alguna ocasión. Esta vez, la víctima fue el Junior de Barranquilla.

El representante colombiano en el continente vivió su momento sonrojado en el estadio del Sport Recife, por la Copa Sudamericana, cuando en los actos de protocolo y con los jugadores curramberos abrazados, el himno que sonó en los parlantes fue el de otro país.

En Twitter, los hinchas tiburones se dieron cuenta del fiasco, aunque no se ponen de acuerdo si lo que escucharon fue la melodía nacional de Chile, o la de Bolivia. Algunos se lo tomaron con humor, pero otros sintieron el “fail” como un insulto al Junior y a toda Colombia.

En el partido de Sport Recife vs Junior colocaron el himno de Bolívia pensaron que jugaba millonarios jaaaaaaaaaaa

Ese no era el Himno de Colombia por lo tanto, la conmebol le da automáticamente la Victoria al Junior, celebralo Curramba.

Qué pasó que no sonó el himno nacional de Colombia en el@partido Recife ba Junior. Que falta de respeto

No se me hace raro lo del himno, a Junior no lo conocen en el continente. Cualquiera se confunde. Pudieron pensar que era de Bolivia (?).

— Christian Martínez. (@christianmm100) October 26, 2017