El más ganador del año: Fernando Gaviria llegó a su victoria 14 en China

El final de la temporada del World Tour 2017 tendrá un sabor colombiano muy destacado: luego de los podios de Colombia en el Tour de Francia y el Giro de Italia, la lista de los mayores ganadores de etapas de la temporada 2017 tiene como gran ganador a Fernando Gaviria.

En el Tour de Guangxi, la carrera que cerró la temporada del World Tour, Gaviria logró ganar su cuarta etapa en la madrugada de este martes. En Guilin, y luego de 168,1 kilómetros, el embalador del Quick Step se impuso a Niccolo Bonifazio (Bahrein) y Dylan Groenenwegen (LottoNL Jumbo).

