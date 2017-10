Isis amenaza a Lionel Messi y al Mundial de Rusia 2018

Hace unos días se conoció un ‘poster’ en el cual se veía a un supuesto integrante del grupo extremista armado al lado del logo oficial del Mundial de Rusia. Esta imagen le dio la vuelta al mundo debido a su claro contenido bélico y se empezó a hablar de las medidas necesarias para evitar y contrarrestar cualquier tipo de acciones terroristas en Rusia 2018. Otra imagen apunta a que Isis realizó una amenaza a Lionel Messi, uno de los jugadores más populares del mundo.

Y de nuevo fue el medio ‘Wafa’, que sirve para la difusión de información y amenazas del grupo extremista, el encargado de darle difusión y propagación a esta pieza gráfica editada en la cual se ve claramente al jugador gaucho, encarcelado, con un uniforme en el cual está su nombre y un número de identificación, se ve al estelar jugador con un ojo herido, además un mensaje al costado y oro en la parte baja.

Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) October 24, 2017