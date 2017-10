Compañero de Dávinson Sánchez, "más caro que Neymar"

Los rumores sobre el posible traspaso de Harry Kane al Real Madrid han avanzado cada vez más. El goleador del Tottenham y compañero de Dávinson Sánchez suena como uno de los jugadores más renombrados para reforzar al campeón de la Champions League.

Justamente, Florentino Pérez fue contactado por la radio Cope antes de la entrega de los premios The Best, en los que el equipo 'merengue' se fue como gran ganador. El directivo reconoció su verdadero interés por Harry Kane, pero se declaró "cauto" sobre la posibilidad de que llegue a Madrid.

"Creo que es un magnífico jugador y además es joven, pero nosotros estamos encantados, no sólo con Benzema, sino con todo el equipo que tenemos", dijo Florentino. Aseguró que el precio sería superior a los 222 millones de euros que el Paris Saint-Germain pagó por Neymar.

Florentino Pérez aseguró que no ha dialogado con su par del Tottenham, Daniel Levy, sobre el contrato de Kane, pero que asume que se trataría de una transacción multimillonaria. "“No (le he pedido precio), porque si pido por el precio me dice 250 millones", dijo el directivo.

Cabe recordar que el Real Madrid y el Tottenham tienen dos transacciones millonarias que se han presentado en los últimos años: la llegada al Santiago Bernabéu de Luka Modric y Gareth Bale. Justamente, la llegada de Bale fue una de las transacciones más costosas con 88 millones de euros de costo, hasta que el PSG rompió todas las balanzas con las compras de Neymar y Kylian Mbappé.