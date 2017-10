Con rosario en mano, América recibe a Patriotas en el Pascual

El descenso está que arde. El camino al infierno tiene cinco escalas más para el América y no puede dar ventajas. La suerte escarlata depende de sí misma, pero el juego no le garantiza que eso vaya a ser posible. (El link para Ver América de Cali vs Patriotas EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Para torcer el rumbo, los ‘Diablos rojos’ tienen una oportunidad de oro en condición de local, ante Patriotas de Tunja. Aunque los boyacenses son un equipo que no es de fiar, no se antoja el rival más complicado para enfrentar en el Pascual Guerrero, de los veinte que componen la Liga Águila.

Sin embargo, la historia entre América y Patriotas ponen al rival del interior del país como el más complicado para la ‘Mechita’ en este momento de la temporada. Los dirigidos por Jorge Da Silva saben que este conjunto fue el que otrora condenó a los de Cali al descenso y no quieren que les pase una vez más.

Aquel 17 de diciembre no se olvida en la historia roja. El 1-1 en el Pascual Guerrero, los fatídicos penales, el cobro malogrado por parte de Jairo Castillo, el remate de Carlos Chávez que hundió al América, todos los fantasmas podrían revivir en la noche del 24 de octubre, en esta época.

La ‘Mechita’ no quiere vivir una noche de terror. Lejos del negativismo, América cree que la oportunidad para comenzar a olvidarse del descenso llegó. Si le ganan a Patriotas, los vallecaucanos saldrán de la zona roja, rebasando a Cortuluá por un punto y dependiendo de sí para el remate del campeonato.

Los jugadores son conscientes de la responsabilidad que cargan y aunque parece que la afición los abandonó (solo 1.000 boletas vendidas en la víspera del partido), ellos aseguran compromiso, como lo indicó Camilo Ayala.

“Es real la situación en la que estamos. En estos cinco partido con el América nos vamos a jugar todo, es por eso que lo vamos a hacer con la responsabilidad que se debe hacer. No queremos ahorrar esfuerzos porque el equipo hasta el último momento va a entregar todo. Lo que a nosotros nadie nos puede cuestionar es el esfuerzo que hacemos para entregarlo todo", Camilo Ayala.

‘Polilla’, el entrenador uruguayo, también confía en sus dirigidos. Su llegada al fútbol colombiano trajo consigo un nuevo aire en América, sacando resultados positivos aunque lo tilden de amarrete. El charrúa sabe que vino para sacar al club de la apremiante situación y si se puede clasificar a los ocho, mucho mejor; pero la prioridad es evitar el descenso.

“Ahora no podemos bajar los brazos, quedan cinco finales y hay que seguir peleando”, Jorge Da Silva.

Justamente, el campeonato colombiano le da la oportunidad al América, como a Jaguares de Montería, Cortuluá y el casi descendido Tigres, meterse a los cuartos de final del certamen, a pesar de que descienda.

La reglamentación tiene en una encrucijada a la Dimayor, quien ve de manera insólita que un campeón del fútbol colombiano descienda a la vez. Para más confusión, la normativa no permitirá al ganador del torneo participar en Copa Libertadores, en caso de que descendiera.

Estas paradojas han hecho que los directivos se cuestionen si llegó la hora de sepultar al sistema de los promedios, de una buena vez. América es uno de los precursores de erradicar el método de descenso actual, aunque presenta oposición por parte de algunos pares.

Entre el placer y el sufrimiento, América salta a cancha con la consigna de conseguir una victoria que lo haga respirar. Clasificar a los ocho, algo potable en este sistema, es una alternativa palpable. Si gana, saltará a la octava casilla del torneo, pero su misión es una y solo una: salvarse.

Ver América de Cali vs Patriotas EN VIVO ONLINE

Día: 24 de octubre

Hora: 7:45pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)