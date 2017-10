Los curiosos votos de James Rodríguez y José Pékerman en The Best

Cristiano Ronaldo es el mejor de los mejores. La FIFA entregó el premio The Best y al igual que en años anteriores, participaron en la elección los capitanes y entrenadores de las diferentes selecciones del mundo. (Por quién votó cada quién en los premios The Best FIFA y los votos de James y Pékerman más abajo)

Por Colombia, el encargado de votar fue James Rodríguez. Sin colombianos entre los nominados, el jugador del Bayern Múnich votó por sus antiguos compañeros en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, a la vez que le otorgó el tercer lugar a su nuevo socio en Alemania, Robert Lewandowski.

Este último voto resultó curioso, luego de que el polaco criticara el fichaje del colombiano, durante la crisis que derivó en la salida de Carlo Ancelotti del club bávaro.

En cuanto a entrenadores, James también entregó un polémico voto. El colombiano le dio su confianza a su exentrenador Zinedine Zidane, a pesar de los inconvenientes que tuvieron, que derivaron en la salida del cafetero de la ‘Casa blanca’. Carlo Ancelotti y Massimiliano Allegri también recibieron el respaldo de Rodríguez.

Por su parte, los votos que otorgó José Pékerman también resultaron extraños. El argentino coincidió con James en la elección de Zidane como mejor DT, pero puso a sus compatriotas Mauricio Pochettino (Tottenham) y Diego Simeone (Atlético Madrid), en segundo y tercer lugar.

En la elección a mejor futbolista, Pékerman se decantó por Lionel Messi en primera opción, luego votó a Luka Modric y por último a Robert Lewandowski, coincidiendo con James.

Por último, el encargado de otorgar el voto colombiano por parte de la prensa fue el cronista de Caracol Radio, Diego Rueda. El periodista votó a Cristiano Ronaldo como mejor jugador y a Zinedine Zidane como el mejor DT, a la postre ganadores.

