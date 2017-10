Thomas Müller le daría su espacio a James por su larga lesión

El delantero alemán Thomas Müller era uno de los principales rivales de James Rodríguez para la titularidad en el Bayern Múnich, pero el entrenador Jupp Heynckes tiene cada vez menos opciones. En 10 minutos, el goleador del Mundial de Sudáfrica 2010 movió el marcador del partido de ayer, y salió con una larga lesión.

Müller reemplazó a James, que tuvo un partido poco destacado ante el Hamburgo en el puerto del norte de Alemania, para el entretiempo. El partido seguía 0-0, pero Müller impulsó el balón al área que Tolissio empujó para determinar el 1-0 que fue finalmente definitivo.

A pesar de eso, al minuto 56 se quedó por fuera del campo, luego de un desgarro. Tuvo que dejar la cancha por Thiago Alcántara, y según el diario alemán Bild, tendría entre 5 y 6 semanas de recuperación. El alemán estaría llegando a las canchas para el partido ante el Paris Saint-Germain por la Champions League.

Así, Heynckes estaría buscando ponerle más partidos a James Rodríguez. Mientras Thomas Müller y Franck Ribéry van a encontrarse por fuera de las canchas, el 11 del Bayern tendría que tener una participación muy superior en las canchas.

La idea de James será luchar contra Kingsley Coman para poder mantenerse en la titular, pero las declaraciones de Heynckes no son la mejor salida. "No hemos mantenido el ritmo, nuestro juego de posición no se ha ejecutado con la suficiente precisión. Después del descanso fue mejor, estaba satisfecho", dijo el estratega. El único cambio fue la presencia de James en el primer tiempo, y de Müller en el segundo…