Johan Arango reconoció que se fue de parranda porque no cuentan con él

Vuelve y juega. Johan Arango de nuevo es noticia por lo que sucede por fueras de las canchas y no dentro de ellas. El hábil futbolista del Once Caldas recayó en actos de indisciplina y aunque desde el club buscaron disimularlo, todo salió a la luz y él no tuvo más remedio que aceptar su falta.

El jugador no estuvo presente en el entrenamiento del último domingo, previo al duelo frente a Atlético Nacional, que ganó el club verdolaga. Arango acusó que estuvo enfermo, pero en Manizales se rumoró que había estado en una discoteca en la noche del sábado, según pudo reconstruir el diario La Patria de Caldas.

El medio afirma que el jugador admitió a la cúpula del club y cuerpo técnico que salió en la madrugada del domingo, pero que lo hizo por la impotencia que siente al no ser utilizado en el equipo por Francisco Maturana.

A su vez, el DT aseguró que su decisión pasa por lo futbolístico y no por lo que se dice en la ciudad. Además, manifestó estar un poco desencantado con el rendimiento del jugador en los entrenamientos.

“Tengo una plantilla y elijo de acuerdo con las prácticas. He sido transparente. He dicho que es un desperdicio porque tiene muchas condiciones. Tengo una imagen de Johan y no me la ha mostrado. Los entrenamientos de Johan no le dieron para estar aquí”, Francisco Maturana.

Por el momento se desconoce las acciones que el Once Caldas tomará en lo inmediato, aunque todo hace presumir que el contrato de Arango culminará a fin de este año y no será prolongado.